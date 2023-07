Előbb magát, aztán az iskoláját is felgyújtotta egy fiatal Pozsonyban

Megtalálták annak a diáknak az összeégett holttestét, aki még szombaton gyújtott fel egy középiskolát Szlovákiában. A 18 éves fiú hajnalban tört be egy pozsonyi oktatási intézménybe, benzinnel a kezében, majd egyelőre ismeretlen okok miatt felgyújtotta az épület egy részét - írja a Paraméter.

Egyelőre nem tudni mi volt a fiú indítéka / Fotó: noviny.sk

Nemsokkal ezután több robbanás is történt az osztálytermekben, aminek következtében maga a gyújtogató is életét vesztette. A fiatal előzőleg több gépkocsiban is kárt okozott annál a cégnél, ahol korábban idénymunkásként dolgozott. A diák ezután elindult az iskolájához a motorjával. Az oktatási intézményben különleges képességekkel megáldott diákok tanulnak.

Számos érdekessége van az ügynek, hiszen a fiú állítólag problémamentes diák volt, szombaton viszont a szülei bejelentették, hogy nem tért haza éjszaka. Emellett az eset abban az iskolában történt, ahol tavaly októberben egy diák két LGBTI+ közösséghez tartozó embert agyonlőtt. A 19 éves gyilkost a rendőrök másnap holtan találták meg.