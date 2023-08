Tragikus balesetben hunyt el egy fiatal magyar tűzoltó és egy lelkész - ez történt a héten

Dombai Dániel még 25 éves sem volt, amikor tragikus autóbalesetben elhunyt. Ismerősei szerint rajongott a munkájáért, de mindössze három napot szolgálhatott tűzoltóként, pedig a közért akart tenni rendületlenül. A rendőrség számolt be arról, hogy fiatal a férfi és 19 éves női utasa a 1116-os út 11-es kilométerszelvényében haladt, amikor - eddig ismeretlen okokból - az árokba hajtott július 31-én hajnalban és a sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghalt. Dánielről mindenki szeretettel beszélt és elmondták, hogy hivatását, a közszolgálatot akarta minden energiájával ellátni.

Nehéz sírás nélkül annak a négygyerekes anyukának a videóját megnézni, aki újszülött babájával táncol, tudva, hogy az édesanya, Vanda már nincs az élők sorában. A nő tragédiájának híre gyorsan bejárta az országot, az utolsó táncként elhíresült videót is sokan látták. A felejthetetlen tánc után nem sokkal később rosszul lett Vanda, akihez mentőt hívtak, azonban időközben jobban lett, ezért nem akart elmenni a mentősökkel. Végül férjével, Andrissal azt mondták, hogy döntse el az orvos, hogy mi a helyes. A doktor vizsgálatok nélkül közölte vele, hogy csak ki van merülve és folyadékra van szüksége, ám néhány nappal később, vasárnap – amikor a videó is készült – este kiderült, hogy nagyobb a baj, mint hitték. Vandát kórházba kellett szállítani azonnali műtétre, de azt már nem élte túl. Négy gyermek marad anya nélkül.

Feltehetőleg nincs is olyan az olvasóink között, aki ne halott volna róla, ne emlékezne arra a nőre, akit volt párja megvakított, mert az szakított vele. A szeme világát elvesztő kemecsei nőt, Gabriellát azóta is rémálmok gyötrik és az eset óta a legjobb dolog, amiről be tudunk számolni vele kapcsolatosan, hogy egy hete kapott új műszemet, amit viszont nem fogadott azonnal jól a szervezete, de ennek inkább lelki okai vannak, mint fizikális.

A nagy melegek, a kánikula után érthető módon sokakat érdekelt az időjárás drasztikus változása, ami nem csak jelentős lehűlést, de sok csapadékot is jelentett, jelent. Az ország egyes részein 10 fokot is csökkent a hőmérséklet. A hét utolsó napján eleinte erősen felhős lesz az ég. Szórványosan zápor, zivatar is előfordulhat. Délután északnyugat felől csökken a felhőzet, de elszórtan ekkor is lehet csapadék. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A nappali hőmérséklet 24 fokra zuhan vissza a koponyeg.hu prognózisa szerint.

Hétvégétől már számítani kell a lehűlésre és a záporokra Fotó: Pixabay

Szörnyű halált kellett halnia a Motoros Tiszteletesként ismert L.Zsoltnak. A borzalmas baleset Csíkkozmás és Csíkszentmárton között, az E578 számú úton történt, miközben Csíkszereda felé hajtott, amikor – eddig ismeretlen okból, de frontálisan ütközött egy személyautóval, aminek következtében a motorja azonnal lángra kapott. A férfit százak gyászolják összetörten, L. Zsoltot ugyanis sokan ismerték, mert több településen is teljesítette lelkészi hivatását. A fiatal férfit mindenki szerette, mint mondták, a mindig mosolygós férfit mindig lelkesen várták a hívek.