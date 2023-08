Ha magadnak szedsz, nagyobb eséllyel fogy el minden a tányérodról!

A megtermelt élelmiszer egyharmada vész kárba, derül ki az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) adataiból. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az élelmiszer-pazarlás a gazdasági problémák mellett komoly környezetkárosító hatással is járnak. Arról nem is beszélve, hogy az emberek pénztárcáját is megterhelik.

A legtöbb hulladék a háztartásokban keletkezik. Fotó: Daisy Daisy

A FUSIONS 2016-ban készült, az Európai Unió 28 tagállamára vonatkozó becslése szerint a keletkezett élelmiszerhulladékok legmeghatározóbb hányada, mintegy 53 százaléka a háztartásokban keletkezik. Az adatokból az is kiderül továbbá, hogy az élelmiszerhulladékok 19 százaléka a feldolgozóiparban, 12 százaléka a vendéglátás és közétkeztetés szektorban, 11 százaléka az elsődleges termelői ágazatban, míg 5 százaléka a kereskedelemben keletkezik.

A mértéktelen pazarlás orvoslására többféle megoldás is létezik. Az egyik alapvető, hogy már a kezdetektől törekszünk a pazarlás elkerülésére, azaz megelőzzük azt. Most jöjjön néhány olyan tény, mely elsősorban a vendéglátóipari egységeket érinti, de egyéb területeken, például a háztartások esetében is felhasználható információk.

Tudtad például, hogy az emberek akkor, ha maguk szedhetik ki az adagot a tányérjukra, a mennyiség 92 százalékát eszik meg? Ezt állítja a Cornell Egyetem 2005-ben megjelent tanulmánya, amiből az is kiderül, hogy a tálalt mennyiség jóval kevesebb százalékát esszük meg, ha más szed nekünk.

Kimutatások támasztják alá, hogy azok a cégcsoportok, melyek saját maguk után takarítanak, azaz, maguk gyűjtik össze a hulladékukat, spórolni kezdenek, mivel látják, hogy mennyi mindent pazarolnak el. Az indokolatlanul nagy mennyiségű hulladék láttán azonban elkezdenek olyan megoldásokat kitalálni, melyekkel csökkenteni tudják a pazarlás mértékét.

Egy további lehetőség, ha az étteremben el nem fogyasztott ételt becsomagoltatjuk és hazavisszük. Így azt nem dobják ki, hanem végsősoron elfogy. Ez több európai országban bevett szokás.

Ha megteheted, ne dobj ki ételt. Fotó: nito

Fontos továbbá a tervezhetőség: azokon az vendéglátóhelyeken, ahol előre meg kell megmondani, hogy mikor megyünk oda, illetve mit szeretnénk majd enni, jóval kisebb a pazarlás lehetősége, hiszen tudnak készülni. Már az alapanyagok kiválasztásakor ügylenek arra, hogy akár többféle étel is elkészíthető legyen belőlük. Így ha valamiért nem tudják felhasználni az egyik ételhez, akkor felhasználhatják a másik ételhez. Az alapanyag marad, de az étlap változatos verziókban tálalja azt.

Az eddigieket átgondolva talán te is arra a következtetésre jutsz, hogy már néhány apró változtatással is hatékonyan megkímélheted a környezeted és egyúttal a pénztárcádat is, legyen szó akár egy vendéglátóipari egységről, akár az otthonodról.