Gyilkosság történt Tolna vármegyében

Bejelentés érkezett 2023. augusztus 18-án a délutáni órákban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, hogy egy helyi lakost már több, mint egy hónapja nem láttak. Az eltűnt házának udvarán a nyomozók egy férfi holttestét találták meg Regölyben. Azonosítása jelenleg is folyamatban van. A helyszínre igazságügyi orvosszakértő is érkezett, aki a halálesettel kapcsolatban nem zárta ki az idegenkezűséget. A nyomozók ellenőriztek egy, az eltűnttel egy lakcímen élő 42 éves férfit, az eltűnt testvérét, akinek elszámoltatása jelenleg is folyamatban van - írja a Police.hu.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendeltek el.