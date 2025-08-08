Szombatig még bírd ki tankolás nélkül: komoly árcsökkenés jön a kutakon!

Kifejezetten jó hírekkel szolgálhatunk az autósoknak: ismét csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami természetesen azt jelenti, hogy várhatóan a kutakon is olcsóbb lesz hamarosan a benzin és a gázolaj is. A Holtankoljak információi szerint augusztus 9-től, azaz szombattól a benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb.
A jó hír tehát: csak egy napot kell kibírni! A mai (augusztus 8-ai) átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
95-ös benzin: 588 Ft/liter
Gázolaj: 602 Ft/liter
