Szombatig még bírd ki tankolás nélkül: komoly árcsökkenés jön a kutakon!

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 12:55
gázolajbenzin
Jó hírekkel tudunk szolgálni az autósoknak! Irány a benzinkút!

Kifejezetten jó hírekkel szolgálhatunk az autósoknak: ismét csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami természetesen azt jelenti, hogy várhatóan a kutakon is olcsóbb lesz hamarosan a benzin és a gázolaj is. A Holtankoljak információi szerint augusztus 9-től, azaz szombattól a benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb.

Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is
Fotó: Gé

Olcsóbb benzin és gázolaj: már csak szombatig kell kibírni

A jó hír tehát: csak egy napot kell kibírni! A mai (augusztus 8-ai) átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 602 Ft/liter

 

