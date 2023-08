Bocsával együtt végezték ki az anyamedvét: tetemüket a szeméttelepen találták meg

A medvetámadások sok helyütt okoznak komoly fejfájást az embereknek. Már hazánkban is egyre gyakoribban a medveészlelések, szomszédunkban, Erdélyben pedig nem ritka, hogy támadás is történik. De nem csak felénk okoz problémát az együtt élés: Amerikában évente átlagosan egy ember hal meg medve karmai által, idén azonban már ketten is elhunytak.

Az anyamedvével együtt a bocsát is kivégezték

Az idahói Teton Valleyben gyakran látnak a helyiek medvéket, nemrégiben azonban egy férfinek incidense is volt a medvecsaláddal. Amikor ugyanis a garázsajtót nyitotta ki, az anyamedve rátámadt saját otthonában a férfire. Dulakodás történt, aminek hatására a férfi megsebesült, a medvék pedig elmenekültek. A férfi sérülésének súlyossága ezeddig ismeretlen, ugyanakkor az orvosi ellátást visszautasította - írja a Mirror.

Nem sokkal később a férfi intézkedett. A medvecsaládot az egyik szomszédnál találták meg, elszállíttatták őket a hatóság embereivel, majd elaltatták az állatokat. A tetemeket egy közeli szeméttelepre szállították.