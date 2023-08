Nagy bejelentést tett az Apple az iPhone-okkal kapcsolatban

A legnagyobb változás az eddigi modellekhez képest az lesz, hogy az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus – megkapják az USB-C-csatlakozót. Emellett haszonos újítás lesz még a hosszabb akkumulátor élettartam, de az új portoknak köszönhetően a telefon gyorsabb töltése is lehetővé válik.

Az esemény természetesen nem csak az iPhone-okról fog szólni, bemutatják ugyanis az új Apple Watch és az Apple Watch Ultrát. A szeptember 12-ei esemény során az is kiderül, hogy az iOS 17 mikor jelenik meg iPhone-okra, és többet hallhatunk a Vision Pro headset megjelenési dátumáról is - számol be róla a Mirror.