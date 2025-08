Szoboszlai felkötheti a gatyáját, berobbant Pécsi Ármin és a liverpooli csodatini

A "második" csapatával kezdte a Bilbao elleni napot a Liverpool. A gárda hazai pályán hétfőn kétszer fogadja a baszkokat, az első meccset Arne Slot együttese 4-1-re nyerte meg. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kihagyta ezt a találkozót, Pécsi Ármin pedig a második félidőben védett, s egy bravúros hárítás mellett kapott egy gólt is. A meccs hőse a Pool 16 éves csodatinije volt.

Szoboszlai később jön, Pécsi Ármin bemutatkozott az Anfield Roadon Fotó: Liverpool FC

A 16 éves Rio Ngumoha idén nyáron a Chelsea-ből érkezett Liverpoolba. Az utóbbi meccseken jelezte, hogy szupertehetség. Ázsiában a Milan ellen gólpasszt adott, a Jokohama ellen gólig és gólpasszig jutott, akárcsak most: a Bilbao ellen is gyorsan betalált és előkészített egy találatot. Már most úgy tűnik, a jövőre nézve hatalmas fogás lehet az utánpótlás-válogatott csatár.

Szoboszlai és Kerkez kezd

A Liverpool 21 órától újra a Bilbao ellen játszik, mindkét gárda ezen a meccsen küldi fel a pálya az erős sorát. Hazai oldalon Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a kezdőcsapatban lesz. Pécsi Ármin újra a kispadról vár lehetőséget. A 4-1-es sikerrel a fiatalok alaposan feladták a leckét a "nagyoknak".