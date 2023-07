Videóra vették a világ legszörnyűbb háborúját, senki sem élné túl

Hidegrázós videón mutatja be az amerikai Élet Jövője Intézet (FLI), mi történne a világgal, ha atomháború törne ki Oroszország és az Egyesült Államok között. A tudományos szervezet egyik alapítója szerint hiába ért véget a múlt században a hidegháború, ez a probléma nagyon is aktuális.

Az elmúlt év példátlan nukleáris kardcsörgetése és a múlt hétvégi oroszországi káosz időszerűvé tette ezt a kérdést

– mutat rá Max Tegmark a Time magazinban.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Tény, hogy a korábbi fegyverzetkorlátozó egyezmények egy része már nem működik, Moszkva felfüggesztette részvételét a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló új START-szerződésben, miközben Belaruszba is atomfegyvereket telepítettek, és a kérészéletű Prigozsin-féle lázadást követően olyan pletykák terjedtek el, hogy a zsoldosvezér csapatai elfoglaltak egy atomfegyver-létesítményt.

Most egy tudóscsoport készítette el a felhalmozott atomarzenálokról nyilvánosan elérhető adatok segítségével a nukleáris háború legvalószínűbb szimulációját. Félelmetes konklúziójuk úgy szól, hogy egy ilyen armageddon Európa, Észak-Amerika, Oroszország és Kína lakóinak a 99 százalékát kiirtaná.

A következményeket videóval illusztrálták, amelyben részletesen modellezik a rakétapályákat és az elektromágneses impulzusokat. Eszerint a robbanások hullámai az emberekkel és az elektromos eszközökkel is végeznének, majd az északi feltekét és végül az egész bolygót füstfelhő borítaná be, ami olyan éghajlatváltozást eredményezne, melynek nyomán az életben maradt emberek is éhen halnának vagy megfagynának.

A szakemberek szerint mindegy, hogy ki kezdené a háborút, mert amint az egyik fél kilövi nukleáris rakétáit, a másik azonnal észleli őket, és még a becsapódásuk előtt viszonozza a támadást.

Ha csak megközelítőleg olyan rossz a helyzet, mint ahogy azt ez a tanulmány jelzi, akkor sem lennének nyertesek és vesztesek

– hangsúlyozzák a készítők, akik ezért azt kérik, hogy mutassuk meg ezt a videót minél több embernek, hátha így nagyobb lesz az esélye, hogy megelőzzük a világvégét.