Egy magasrangú politikus azt állítja: Amerika évtizedek óta titkolózik az ufókról

Tim Burchett republikánus kongresszusi képviselő megrázó dolgokat állított legutóbbi nyilatkozatában. A politikus szerint az egy hónappal ezelőtti bejelentés az idegenek tevékenységéről igaz, azonban az amerikai kormány továbbra is tagadja a létezésüket. A bejelentő szerint bizonyítékai vannak idegen űrhajók létezésére, és Tim elhiszi ennek a valóságalapját.

Egyre több gyanús repülő tárgy, egyre több titok Fotó: Pixabay

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, David Grusch, a védelmi minisztérium egykori alkalmazottja robbanékony interjút adott, amelyben azt állította, hogy ép és részben ép idegen járműveket is találtak már az elmúlt években, azonban ezeket a bizonyítékokat a kormány szánt szándékkal visszatartotta a Kongresszus elől. A szavait most Burchett is megerősítette – számolt be róla a Metro magazin.

Szerintem igaza van. Elég hiteles tanú, képzett pilóta, és űrhajós. Több hősünk is volt már, aki felakarta fedni az igazságot, de nyilvánvaló, hogy ezt a kormány nem hagyta. Az én véleményem szerint az 1947-es roswelli incidens óta visszatartják az ufókról szerzett információikat a kormány ügynökei

– foglalta össze gondolatait a legfrissebb bejelentéssel kapcsolatban Tim Burchett. David Gruschnak egyébként a legsúlyosabb állítása az volt, hogy birtokában van olyan információknak, amelyek szerint a földönkívüliek már gyilkoltak is a Földön.