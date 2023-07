Tombol Cerberus, Magyarországon kiadták a vörös kódot

Már most is a Cerberus felelős a jelenlegi hőségért a térségben, de ez csak rosszabb lesz a hétvégén Dél-Európában – olvasható az Európai Űrügynökség előrejelzésében. Eszerint Európa földközi-tengeri országainak egyes részein a hőség a 48 fokot is elérheti a régiót sújtó magas légköri nyomású rendszer érkezése miatt. A forróságot hozó légköri rendszer Észak-Afrika felől érkezett.

Csak így lehet majd kibírni a forróságot - Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Magyarországon életbe lépett a "vörös kód", ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását - jelentette be a Belügyminisztérium (BM) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szombaton sajtótájékoztatón, Budapesten.

Az elmúlt rövid időszakban már kétszer kellett országosan elrendelni a "vörös kódot", ami az elmúlt években nem fordult elő - hangsúlyozta Fülöp Attila.

A "vörös kód" egy speciális eljárásrend, amely szerint minden szociális intézménynek meg kell nyitnia kapuját, ha a regionális diszpécserszolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó embert irányít oda - magyarázta az államtitkár.

A "vörös kód" a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetés a társadalomnak is - mondta az államtitkár, kérve mindenkit, hogy vigyázzon magára, és emellett, ha az utcán bajba került hajléktalan embert lát, akkor azt jelezze a regionális diszpécserszolgálatnak.

Az államtitkár elmondta, hogy az előző héten kiadott "vörös kód" jelzés alatt a diszpécserszolgálatok összesen három tucat jelzést kaptak, ebből nyolc esetben volt szükség bajba jutott emberek elszállásolására.