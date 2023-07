Undorító botrány a Ryanairnél, így büntették a magyar utast

Furcsa esetről számolt be egy mozgássérült férfi, Singer Viktor. A férfi már többször utazott repülővel, amely utakra a kerekesszéke akkumulátorát is mindig magával vitte, ám most ezt nem engedélyezték neki, amikor a Ryanair járatával utazott Milánóból Budapestre - írja az Origo.

Illusztráció Fotó: AFP

A férfi Olaszországba utazott barátaival egy koncertre. Odaúton nem is volt probléma, a motor és a kerekesszék a csomagtérbe került, az akkumulátort pedig magával vitte a fedélzetre. Erre készült a visszaúton is, azonban a pultosok ezt nem engedték neki.

Ha utazni akarok, akkor itt kell hogy hagyjam az akkumulátort. Szó szerint ez volt a választási lehetőségem

- nyilatkozta a férfi, aki nem tehetett mást, otthagyta a reptéren a drága akkumulátort.

A férfi most anyagi és erkölcsi kártérítésért perel, mint mondja, a készülés beszereléssel együtt 160 ezer forintba került.