Orbán Viktor: A háború nem elkerülhetetlen, ha a világ képes új egyensúlyt találni - Videó

A harminckettedik Tusványost, azaz a Tusnádfürdőn megtartott nyári szabadegyetemet és fesztivált rendezik idén. Tusványos legfőbb programpontja Orbán Viktor beszéde, amit nemcsak a magyarok, de az egész világon figyelemmel kísérnek.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (k), Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke (b) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke (j) a miniszterelnök előadása előtt a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2023. július 22-én. / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején arról beszélt, hogy a kereszténységért folytatott küzdelemben szükségünk lesz a román ortodoxiára is. Felidézte, hogy a román külügy küldött neki egy iratot, hogy miről kell beszélnie, és miről nem szabad. Nem szabad arról beszélni, ami román érzékenységet sért, így a kollektív kisebbségi jogokról, de ezek léteznek és megilletik az itteni magyarokat.

Ne beszéljünk nem létező romániai területi egységekről, itt Erdélyről és Székelyföldről lehet szó, de soha nem állítottuk, hogy ezek romániai területi egységek lennének

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

Azt is tanácsolták, hogy ne tüntessük fel rossz színben a nyugati értékeket, de ezek ma a gender, a háború és a migráció, ezek maguktól is rossz színben tüntetik fel magukat – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, aki mindezek után felajánlotta a románoknak: a román elnöknek nem fogják megszabni, hogy miről és mit mondhat, ha egyszer Magyarországra jön beszédet tartani.

Új miniszterelnök, új esély, ő a 20. romániai miniszterelnök, amióta hivatalban vagyok, de bízunk benne, hogy ez tényleg új esély lesz

- ripostolt Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A világ erőegyensúlya elmozdult

A világ erőegyensúlya elmozdult, mivel a második világháború után 80 évig erőegyensúly volt a világban. Ennek első 45 évében odaadtak az angolszászok minket a szovjeteknek, majd pedig egy szabad korszak kezdődött, maikor háború nélkül kivezették a szovjeteket. Ma pedig Kína elmozdította az erőegyensúlyt - mondta a kormányfő.

Veszélyes a helyzet

Az Egyesült Államok lett, míg Kína van - mondta a kormányfő. Ezt a problémát meg oldani. Kína egy termelési erőmű lett - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A helyzet azért veszélyes, mert az Egyesült Államok úgy nőtt fel, hogy ő az első számú ország a világban, és ez hittétellé vált. Minden egyes kihívási kísérletet visszavert az USA, így a Szovjetuniót és az Európai Uniót is - tette hozzá. 2010-ben az USA és az EU is 22-23 százaléko adott a világteremléshez, míg ma az EU csak 17-et, míg az USA 25-öt. Minél nagyobb a GDP-d, annál nagyobb a befolyásod nemzetközi küzdelemben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az USA dominanciája folyamatosan gyengül.

Orbán Viktor: Nincsenek állandó győztesek, és állandó vesztesek a világban

Nincsenek állandó győztesek, és állandó vesztesek a világban - mondta Orbán Viktor. A nemzetközi intézményekben is változás történik, így Kína is létrehozta a sajátjait. Ázsia és Kína teljes nagyhatalmi öltözetben áll előtünk, van önbecsülésük és távlatos tervük. Véget akarnak vetni a megaláztatás évszázadának - tette hozzá. Vissza akarják szerezni a dominanciát Ázsia felett. Az USA által vallott egyetemes értékeket pedig kinevetik a kínaiak - mondta a kormányfő.

Ma úgy élünk, hogy napról napra haladunk az összeütközés felé.

A fő kérdés, hogy elkerülhető-e a kínai-amerikai összeütközés háború nélkül. A szemben álló felek nem a szándékokból, hanem a képességekből látják egymást - ismertette a kormányfő. A mi életünkre nézve ebből az következik, hogy a két nagy katonai erő összeütközésének az esélye nagyobb, mint bármikor.

De a háború nem elkerülhetetlen, ha a világ képes új egyensúlyt találni, de ebben nekünk nem osztottak lapot.

A nagyoknak el kellene fogadnia, hogy két nap van az égen - mondta Orbán Viktor. Az USA-ban is látják a bajt, aminek a fő jele, hogy egyre több amerikai vezető ment Pekingbe - tette hozzá. Miközben a japánok is fejlesztik a seregüket.

Az új egyensúly beállítása nem fog menni egyik napról a másikra, és ez egy egész nemzedéknyi időt igényel.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az Európai Unio helyzete

Szorongás gyötri, és bekerítve érzi magát az Európai Unió és Európa, mivel hétmilliárd ember veszi körül őket. Ez egy gazdaság és gyenge unió - mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint egy zavaros világot lát maga körül Európa. A miniszterelnök ismertetése szerint az IMF országlistája alapján azt látszik, hogy 2030-ban kiesik az első tízből Olaszország, Franciaország és Nagy-Britannia és a tizedik helyre esik vissza Németország. E

urópa olyan mint egy kiöregedett bokszbajnok, és ebből egy elzárkózás következik

- mondta a kormányfő. Erre van kifejezés, ami kockázatcsökkentést és leválasztást jelent. Oroszországot leválasztották az európai gazdaságról, de a világ töbi részéről nem lehet elvágni Moszkvát.

Ezzel párhuzamosan pedig Európa elveszíti a versenyképességét, mivel az energia ára kétszerese lett itt, mint a világ többi részén.

Szuveneritás

Orbán Viktor ismertetése szerint a nyugati cégek nagy része továbbra sem hagyja el Oroszországot, mivel 3,5 milliárd dollárt fizettek be az ottani költségvetésbe. Éppen ezért az OTP ukrajnai támadása semmi más mint hungarofóbia - tette hozzá. Birodalom, vagy nemzetek? - tette fel a kérdést a kormányfő. A britek távozása miatt a szuverenista tábor jelentősen meggyengüét - ismertette a kormányfő. Jelenleg csak a lengyelek és a magyarok állnak a szuverenista tábor mellett. A föderalisták nyíltan ki akarják szorítani a szuverenistákat, és ennek egyik példája volt a magyar baloldal külföldi finanszírozása. Orbán Viktor bízik benne, hogy 2024 után egy kedvezőbb egynesúlyi helyzet lehet.

"Ma a migrációt és a gendert nem lehet liberális alapon visszaverni"

Magyarországnak tisztában kell lennie önmagával, és azt az utat kell folytatni, amit 2010- ben elkezdett az ország a húsz zavaros év után - mondta Orbán Viktor. Szellemi és gazdasági alapjai is vannak ennek az új korszaknak.

Az új magyar alkotmány a legfontosabb megkülönböztetés a többi európai országtól, míg a magyar alkotmány középpontjában a mi áll, addig a többi esetében az egyén.

A kormányfő szerint a magyar szellemi kiindulópont, hogy az emberi életben azok a legfontosabb dolgok, amiket az egyén nem tud megszerezni egyedül. Ezek közé tartozik a szabadság és a béke - tette hozzá.

Az összes jó dolog a másokkal való együttműködésből származik.

A kötődés alkotmánya a magyar, ezzel szemben a liberális alkotmányok az egyéni szabadság nevében elutasítanak bizonyos dolgokat - mondta Orbán. Jó döntés volt 2011-ben, hogy a magyar keresztény alkotmányt megvalósították.

Ma a migrációt és a gendert nem lehet liberális alapon visszaverni.

Elszámoltathatatlan brüsszeli elit

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy merő illuzió volt a kereszténység nyugati elutasítása 200 évvel ezelőtt, mivel mára hedonista pogányokká váltunk. Ez fekszik az EU és Magyarország közötti konfliktus mélyén - tette hozzá.

LMBTQ-hadjáratot folytat Brüsszel, lecserélné a népességet.

Szomorúnak nevezte, hogy a litvánok megsemmisítették a korábbi gyermekvédelmi törvényüket. Létrejött egy európai politikai osztály, amely elszámoltathatatlan - tette hozzá. Ebben a helyzetben harcolni kell, mert nem kívánjuk, hogy mindenkinek ugyanaz legyen a hite, de ahhoz ragaszkodunk, hogy van közös kultúránk, és ezt mindenáron meg fogjuk védeni.

Nem fognunk kompromisszumot kötni, és nem engedünk se a politikai és a pénzügyi zsarolásnak

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Két meteor érkezett

Orbán Viktor a magyar gazdasági modellről azt mondta, hogy a magyar gazdaság teljesítménye megháromszorozódott 2010 óta.

2030-ra 160 ezer milliárdos GDP-t szeretnénk, és ez azt jelentené, hogy az uniós fejlettség 85-90 százalékán lennénk.

2030-ra 85 százalékra akarják emelni a foglalkoztatottságot - tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 1,2-ről 1,5-re emelték a termékenységi rátát, de ez még nem a legjobb. Éppen ezért tovább kell növelni a családtámogatásokat.

Ezek szépen és jól néznek ki, de van itt egy bökkenő, mert három év alatt két meteorral is összeütköztünk, az egyik a COVID volt, míg a másik a háború

Orbán Viktor: 2024 július környékén történhet meg, hogy visszatértünk a korábbi pályára

A második háborús meteor sajnos letérített minket a pályáról - mondta a kormányfő.

2024 július környékén történhet meg, hogy visszatértünk a korábbi pályára, de a legnehezebb időszakon már túl vagyunk.

Nagyon nehéz volt az első félév, mert az infláció sokkal magasabban nőt, mint a bérek, de a második félév már könnyebb lehet. Ha mindent jól csinálunk, akkor a 2024-es EP-és önkormányzati választás idején már jó pályán leszünk.

Nagy világügyekben észnél lenni, a világgazdaságban összekötetéseket kötni, az uniós ügyekben harcolni

- zárta a beszédét a kormányfő.

Itt az élő közvetítés: