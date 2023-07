Őrülten forró az idei nyár: megdőlhet a hazai melegrekord is

Az abszolút maximum hőmérsékletet, 41,9 fokot 2007. július 20-án mérték hazánkban, Kiskunhalason. Az előrejelzések szerint azonban van rá esély, hogy megdől ez a melegrekord, hiszen már többször is 38 fok körüli értéket mutatott a hőmérő idén nyáron. A forróságban sajnos az éjszakák sem hoznak enyhülést, hiszen hetek óta 20 fokig hűl le csak a levegő, ami már trópusi éjjelnek számít – írja a Köpönyeg.hu. Ráadásul már a magyarok tengerén, a Balatonon sem hűsölhetünk, hiszen a víz hőmérséklete egy picivel meghaladja a 29°C-ot. A meleg ráadásul marad velünk előreláthatólag egész nyáron, azt sem kizárva, hogy idén megdől a 2007-es rekord és meghaladjuk a 41,9 fokot.

Idén megdőlhet a melegrekord hazánkban. Fotó: Pixabay

Egész Európában tombol a hőség

Európa szerte gyötri az embereket a forróság: múlt héten berobbant az El Niño és megérkezett a Cerberus névre keresztelt hőhullám is, melyek következményeként megdőlt a globális átlaghőmérsékleti rekord is. Ezzel július 3. lett az eddigi legforróbb nap a világon. Hazánkra is nagy hatást gyakoroltak a hőhullámok, múlt hét szerdáig harmadfokú hőségriasztás volt érvényben, a kánikula pedig azóta sem akar szűnni, maximum enyhül.

Ezen a héten egy kissé enyhül a forróság, de így is maradnak a 30 fok körüli maximumok: Szerdán északnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és több hullámban (reggel, majd délután) várható zápor, zivatar, akár felhőszakadással és jégesővel. Ezek ellenére ugyanúgy 34 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön megszelídül a forróság. Napos, gomolyfelhős, 29 és 34 fok közötti nyaralóidőre készülhetünk. Csak elszórtan alakul majd ki zápor, vagy zivatar. Pénteken már számíthatunk esőre, hiszen erősen gomolyfelhős lesz az ég, és szombat hajnalig többfelé, akár több alkalommal fordulhat elő zápor, zivatar. Mindezek ellenére ugyanúgy marad a kánikula és 32 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.hu előrejelzésében.

Az előrejelzések és a folyamatos rekorddöntések után nem csoda, ha egyes meteorológusok szerint minden esély megvan rá, hogy idén megdőljön a hazai melegrekord is. A nyár ugyanis még javában tart, a hőség pedig tombol, ami a következő hónapban sem akar szűnni.

Sokan vízpartra menekülnek a forróság elől. Fotó: Sandor Bankuti

Egész nyárra marad a kánikula

Az AccuWeather szerint augusztusban sem kell búcsút intenünk a melegnek: kivétel nélkül szinte minden nap 30 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet a nyár utolsó hónapjában is. Enyhébb időt augusztus utolsó hete hoz majd, amikor 30 fokról hirtelen 25 fokra csökken a napi maximum. Addig viszont tovább tombol a hőség. A Cerberus után újabb hőhullám, a Kharón érkezik majd, mely két hét múlva éri el a Földközi-tenger térségét és valószínűleg hatása lesz hazánkra is. A pokoli forróságtól tehát még korántsem búcsúzhatunk, sőt!