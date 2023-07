„Nagyvadakkal” húzta be a vb-címet a magyar horgászválogatott

Szenzációs teljesítménnyel szerzett aranyérmet a magyar válogatott a szerbiai Fehértemplomban rendezett feeder horgász-világbajnokságon. A Bakó Péter, Erdei Attila, Sipos Gábor, Sivák Mátyás, Szabó Bence és Walter Tamás alkotta nemzeti együttes a bravúros második napi horgászatának is köszönhetően szerezte meg 2019 után ismét a vb-címet.

A csapategység volt a kulcs

A magyar válogatottat Szénási Béla szövetségi kapitány, Kocsis László másodkapitány, Bakó Péter, Erdei Attila, Sipos Gábor, Sivák Mátyás, Szabó Bence, Walter Tamás versenyző, Balog Áron, Barna Szilárd, Borda Zsolt, Simon Zoltán, Varsányi Miklós segítő és Polyák Csaba csapatvezető alkotta (Fotó: Mohosz)

Idén szerintem minden idők legerősebb magyar fee­der válogatottja volt, de ez is kevés lett volna önmagában, ha nincs meg a megfelelő összhang. Ezt a világbajnokságot nemcsak a megfogott halak alapján nyertük meg, hanem a csapategységnek köszönhetően is

– mondta a Borsnak Bakó Péter, aki a magyar csapat legeredményesebb tagjaként az ötödik helyen zárt egyéniben. – A első nap után, amikor szektor második lettem, akkor már sejtettem, a világbajnoki címre egyéniben nincsen esélyem, hiszen túl kiegyenlített ahhoz a pálya, hogy ne legyen valaki mind a két nap szektorelső. De a dobogós remények még nem szálltak el, bíztam a vasárnapi fordulóban. Nem is hiába, hiszen sikerült megnyernem a szektoromat. A lefújást és mérlegelést követően, amikor megtudtam, hogy egyes lettem, így összesen van három pontom, azt gondoltam, felférek majd a dobogó valamelyik fokára. Sajnos nem lett igazam, 5. lettem, de így is elégedett vagyok az egyéni teljesítményemmel.

Bakó Péter szerint a siker kulcsa az volt, hogy sikerült fogniuk nagyobb testű kárászokat is (Fotó: Mohosz)

Ismeretlen vizeken

A világbajnokság helyszíne, a Kajtasovo-csatorna új terep volt a magyar válogatottnak, így csak az edzéseken döbbentek rá arra, mennyi törpeharcsa van a vízben.

– Nem tudtunk miattuk fehérhalakra (keszeg, kárász) horgászni, ami a tréningeken nagyon zavaró volt, viszont tudtuk, a versenyen akár célhalunk is lehet a törpeharcsa – tette hozzá az immáron kilencszeres világbajnok, aki azt is elmesélte, mi kellett a vb-győzelemhez. – Az első napunkat már sikeresnek értékeltük, hiszen lőtávolban volt az első hely. Egy világbajnokságon, ha csak egy százalék esély is van arra, hogy megszerezzük az aranyérmet, akkor foggal-körömmel küzdeni kell érte. Szerencsére nekünk azért egy százaléknál jóval nagyobb volt az esélyünk, de így is kockáztatnunk kellett a vb-címért.

Az első napon biztonsági törpeharcsa-horgászattal indítottuk, másnap viszont a megbeszéltek alapján úgy döntöttünk, megpróbálunk rámenni a «nagyvadra» egyből az elején, hátha ki tudunk csikarni már az első pár dobásból egy nagyobb előnyt. Ez így is történt. A csapatunk több tagjának, beleértve magamat is, sikerült fogni nagyobb testű kárászokat.

Utána azért, hogy ezt az előnyt megtartsuk, elkezdtünk újra törpeharcsára horgászni. Ez volt a győzelmünk kulcsa.

Rengeteg törpeharcsa volt a szerbiai Kajtasovo-csatornán Fotó: Mohosz

Sokan szurkoltak

Bakó Péter arról is szót ejtett, hogy sikerükben a szurkolók is közrejátszottak, hiszen a szomszédos Szerbiába sok magyar érkezett.

– Ritkán adatik meg, hogy ilyen közel van hozzánk egy világbajnokság, ezért most Szerbiában rendkívül jó érzéssel töltötte el az egész csapatot, amikor magyar rendszámos autókat láttunk. Sportágtól függetlenül minden sportoló szeret hazai közönség előtt versenyezni, ez velünk sincsen másképp. Pont ezért is szeretném nekik külön megköszönni a biztatást, ők is hozzájárultak a magyar feeder válogatott sikeréhez – zárta Bakó.