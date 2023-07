Európa több nagyvárosa fölött is feltűnt: egyre aggasztóbbak a gyakori UFO-észlelések

A Bors már többször foglalkozott azzal a problémával, miszerint egyre gyakoribbak az UFO-észlelések. Nemrégiben egy híres tudós bukkant földönkívüli maradványokra, videón láttuk, ahogyan egy repülő tárgy bevilágítja a teljes éjszakai eget, a Pentagon embere pedig szilárdan állítja, hogy aktívan jelen vannak az idegenek. Egyre nagyobb számban jelennek meg a földönkívüliek, ami miatt a szakemberek nagyon aggódnak: attól tartanak ugyanis, hogy hamarosan a támadási fázisba lendülnek. A The Sun most arról számolt be, hogy Európa több nagyvárosa fölött is különös formák jelentek meg.

A formák jelenleg semmivel nem magyarázhatók

Rövid időn belül több Nyugat-Európai város fölött is cikk-cakkos formákra lettek figyelmesek. A spanyol Katalónia fölött, Navarrában, Aragóniában, valamint a franciaországi Toulouse-ban is olyan csíkok jelentek meg, amelyek űrhajó jelenlétét feltételezi. A csíkokból ugyanis látható, hogy nagy sebességgel volt képes hirtelen iránymódosításokra, ilyesféle manőverre pedig jelenleg semmilyen emberi repülőgép nem képes.