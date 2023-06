Ufót videóztak le éjjel: bevilágította az egész eget

Teljesen megőrültek a helyiek egy szuperfényes tűzgolyótól, amely beragyogta az éjszakai eget Arizonában. Az objektumot Kaliforniában és Nevada egyes részein is látni vélték. Lázban tartja a lakosokat, ugyanis a közelmúltban ufókat és "idegen lényeket" véltek felfedezni a környéken. Így többen biztosak abban, most is ufóval volt dolguk.

Fotó: Pixabay

A tűzgolyókat, más néven bolidokat, a NASA úgy definiálja, mint „kivételesen fényes meteorokat, amelyek elég látványosak ahhoz, hogy nagyon széles területen láthatók legyenek”. Ezek azonban nem elég nagyok ahhoz, hogy épségben áthaladjanak a Föld légkörén, gyakran elégnek. A szemtanúk szerint erről most azonban szó sem volt, a ragyogó gömb hosszan haladt az égen.

A San Diego felett rögzített videón a felvétel azt a rendkívül tiszta pillanatot örökíti meg, amikor az állítólagos hullócsillag egy-két másodpercig repül, mielőtt úgy tűnik, hogy enyhe robbanást okoz és eltűnik. Három államból 18 bejelentés érkezett, hogy látták a tűzgolyót. Többen azt mondták, robbanás hangját hallották.

Egy Las Vegas-i család napokkal ezelőtt azt állította, hogy 8 láb magas idegenek álltak a kertjükben.