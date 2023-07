Ennyi volt: felhagy a munkával a tragikus sorsú Titan tengeralattjárót üzemeltető cég

Az 5 ember halálával járó Titanic túrát is szervező OceanGate weboldalán furcsa közlemény jelent meg. Ebben a rövid beszámolóban a cég arról adott hírt, hogy felfüggesztenek minden kutatási és kereskedelmi tevékenységet a jövőben. A megszűnés várható volt, tekintve, hogy a tragédia hatalmas médiafigyelmet kapott, és több újság is megszellőztette, hogy az OceanGate további merüléseket akart szervezni a Titanic roncsaihoz, a halálesetek ellenére is.

Az OceanGate szervezte meg a végzetes merülést /Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

A Skynews szúrta ki a bejelentést. A lap arról is írt, hogy a cég további két merülést hirdetett korábban 2024 júniusában az elsüllyedt hajóroncshoz, és az még nem derült ki, hogy ezek megrendezésre kerülnek-e.

A hatóságok még mindig vizsgálják az eset körülményeit, és azt, hogy elég szigorúak-e a mélytengeri utakra vonatkozó szabályozások ahhoz, hogy többet ilyen eset ne fordulhasson elő.