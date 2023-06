Megszólalt a Titan legfiatalabb áldozatának édesanyja: Helyettem halt meg!

Eredetileg az édesanyja utazott volna annak a 19 éves fiúnak, aki apjával és három másik utassal együtt az Atlanti-óceán mélyén lelte halálát a Titanic roncsaihoz tervezett merülés során. A végzetes helycseréről édesanyja beszélt a BBC-nek.

Hátraléptem, és átadtam a helyet Sulemannak, mert nagyon szeretett volna menni. Tudtam, hogy régóta ez a vágya, ezért inkább lemondtam a lehetőségről a javára

- árulta el Christine Dawood.

Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

A megözvegyült anyuka azt is elmondta, hogy fia a Titan fedélzetén, 3700 méterrel a tengerszint alatt szerette volna megdönteni a Rubik-kocka kirakásának világrekordját, hogy ezzel írja be magát a Guinness rekordok könyvébe. A fiú apja, Shahzada még kamerát is vitt magával, hogy megörökítse a történelmi pillanatot.

Ehelyett, mint tudjuk, tragikus fordulatot vett a kaland: az elsüllyedt luxushajó roncsaihoz tartó tengeralattjáró maga is atomjaira robbant, hullámsírba temetve a fedélzetén utazókat. Christine és tizenhét éves lánya, Alina az indító anyahajó fedélzetén várta a visszatérésüket, de hiába. Amikor a merülést követő 2 órán belül megszakadt velük a kommunikáció, a Polar Prince-en lévő családtagok még bizakodtak.

Akkor vesztettük el az utolsó reményt is, amikor átlépték a 96 órás határt, mivel addigra kimerültek volna az oxigéntartalékok a Titan fedélzetén

- idézte fel a gyászoló szülő, aki most új célt tűzött ki, hogy megőrizze odaveszett családja emlékét: lányával együtt meg akarja tanulni a Rubik-kocka kirakását. Még ha nem is 12 másodperc alatt, ahogy az a fiának ment.