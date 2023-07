Betelt a pohár! – így verhetik át a vásárlókat a boltokban

A nagybevásárlás általában nem tartozik az ember kedvenc tevékenységei közé. Senki sem szeret a zsúfolt sorok között szlalomozni és a megrakott bevásárlókocsit irányítva összeszedni a szükséges élelmiszereket. Nem csoda tehát, hogy mire a kasszához ér az ember, már elfogy a türelme és csak menne haza, figyelni azonban ilyenkor érdemes igazán! Több vásárló is arról számol be ugyanis a közösségi médiában, hogy rendszeresen tapasztalják a túlszámlázást, azaz, hogy nem tükrözi a kosár tartalmát a vásárlásért járó blokk és a végösszeg sem.

A bevásárlás olykor stresszes program, így a blokk átnézésére már nem is figyelünk oda. Fotó: Pesthy Márton

Csalás vagy csak tévedés?

Több vásárló is rendszeresen szembesül azzal a kasszánál, hogy a pénztáros több terméket üt be a pénztárgépbe, vagy akár egy-egy akciós terméken még a régi vonalkód van, így észrevétlenül is többet fizet. A vásárlók többsége utólag veszi ezt észre, otthon átfutva a blokkot, de sokan el sem veszik a számlát, így nem tudják, hogy rosszul számolták el vásárlását. Nem árt azonban figyelni, hiszen több száz forinttal többet fizethetünk egy-egy vásárlás esetén, ha megtörténik a turpisság, a sok kicsi pedig sokra megy, ha valakivel rendszeresen megtörténik az átverés.

Kerekes V. Ferenc is a Facebookon számolt be egy ilyen esetről. A poszt szerint a vásárló épp az egyik nagy élelmiszerlánc üzletében vásárolt Tiszakécskén, amikor a kasszától távozva feltűnt neki, hogy az elvileg 813 forintos erdélyi szalonnát a pénztárnál 1061 forintért számolták el.

Kerekes V. Ferenc észrevette a hibát és visszament a boltba. Fotó: Olvasói fotó

Az üzletvezetőt kérdeztem a plusz összegről, aki azt mondta a pénztári dolgozó nem tévedhetett, mivel feltehetően a vonalkóddal lehetett a hiba, ezért pillanatnyi türelmet kérve távozott az irodájába. Pár perc múlva visszatérve, elnézést kért a jogos reklamációért, majd – mindenféle dokumentum nélkül – átadott 250.- forintot

– írja posztjában. Kerekes V. Ferenc jogosan fel is teszi a kérdést: „Vajon, hány ilyen eset fordul elő naponta a vásárlók által látogatott üzletekben?”

Van, aki szerint mindez nem szándékos a kasszások részéről, esetleg a vonalkód rossz, mint Ferenc esetében, sőt, van, hogy akár betanuló, új pénztáros tévedése áll a háttérben és nem direkt akarják átverni a vásárlót. Sokan azonban úgy vélik, hogy ekkora tévedések nem férnek bele, hiszen manapság pár száz forintnyi különbség is sokat számít, ezért egymást figyelmeztetik a közösségi médiában, hogy mindig nézze át mindenki a blokkot vásárlás után.

A blokkot sokan el sem veszik, vagy csak a bankkártyás vásárlást igazoló számlát kérik, így nem jönne rá, hogy többet fizettek. Fotó: Pixabay