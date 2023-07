Így működik az új árfigyelő rendszer- megnéztük hol a legolcsóbb a tej, a tojás és a felvágott - videó

Utánajártunk mely termékek ára található meg az árfigyelő rendszerben, milyen boltokban vásárolhatók meg ezek és mire érdemes figyelni a rendszer használata közben? Kiderült az is, hogy jelenleg itt a legolcsóbbak az általunk kiválasztott élelmiszerek.

62 termékcsoport árát lehet összehasonlítan az árfigyelő rendszerben. Fotó: arfigyelo.gvh.hu

Mely boltok milyen termékei találhatók meg az árfigyelő rendszerben?

Jelenleg a legnagyobb kereskedelmi üzletláncok által forgalmazott termékek egy része található meg az árfigyelő rendszerben. Egészen pontosan 6 üzletlánc (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco) 62 termékcsoportba tartozó termékének az árát lehet egymással összehasonlítani. A későbbiekben az árfigyelő rendszerhez önkéntesen is csatlakozhatnak majd üzletek és a termékek számának növelése is tervben van.

Példák az online árfigyelő rendszerben feltüntetett termékcsoportokra Termékkategória Kiszerelés Leírás 2,8%-os tej 1L dobozos 1,5% tej 1L dobozos 20%-os tejföl 325–450 g-os nem laktózmentes, nem bio Natúr joghurt 125–175 g-os nem görög, nem laktózmentes, nem bio Margarin 200–500 g-os egalább 60%-os zsírtartalmú, nem sózott, nem sütő, nem dúsított Vajkrém 180–250 g-os natúr, nem laktózmentes, nem bio Tojás 10 darabos S, nem bio és M, ketreces, nem bio és L és L–XL, ketreces, nem bio és M, mélyalmos, nem bio és L és L–XL, mélyalmos, nem bio Csirkemellfilé vákuumcsomagolt, védőgázas csomagolású és lédig (pultos) nem előkészített (nem kockázott, nem szeletelt) Virsli 300–500 g sertés és baromfi, nem light, Magyar Élelmiszerkönyv szerinti virsli Alma lédig Idared Sárgarépa lédig Nem bio Vöröshagyma lédig nem bio Fehér kenyér, cipó és vekni 500–1000 g-os friss, szeletelt és nem szeletelt, helyben sütött és nem helyben sütött, amely nem tartós és nem toast kenyér Spagetti száraztészta 500 g-os 4 tojásos Finomliszt 1 kg-os BL-55 Hasábburgonya 750–1000 g-os gyorsfagyasztott, olajban és/vagy sütőben süthető, minden normál vastagságú, extravékony és vastag, nem cikkcakk, nem hullámos, nem fűszerezett Narancslé 1 l-es dobozos (nem PET), 100%-os, sűrítményből, gyümölcshússal vagy anélkül

Hogyan működik a rendszer?

Az arfigyelo.gvh.hu weboldalon található egy adatok megjelenítésére szolgáló felület, egy termékkereső és egy térképes kereső is. Megtalálhatók itt a termékek napi árai, korábbi árai és törzsvásárlói árai is, akár üzletenként is. A feltüntetett árak bruttó napi árak és mindig a legolcsóbb termék ára található meg a lista legelején, a legdrágább pedig a legvégén.

Itt most a legolcsóbbak az általunk kiválasztott élelmiszerek

A rendszer működését élesben is kipróbáltuk. Rászűrtünk néhány élelmiszerre, hogy kiderítsük, hol most a legolcsóbbak. Az árfigyelő rendszer szerint (07.03) itt a legolcsóbb a 1,5%-os ESL tej, a 10 darabos tojás, a pulykamell sonka, az almalé és az eper.