Minden, amit az új árfigyelő rendszerről tudni kell

A kormányzat korábban 20 intézkedésről döntött az infláció csökkentése érdekében. Ennek egyik eleme az új online árfigyelő rendszer, ahová a termékek árait a kereskedők napi szinten kötelesek feltölteni. Mely termékek ára található meg az árfigyelő rendszerben, milyen boltokban vásárolhatók meg ezek és mire érdemes figyelni a rendszer használata közben? Utánajártunk!

62 termékcsoport árait listázza az új árfigyelő rendszer. Fotó: arfigyelo.gvh.hu

Mi az árfigyelő célja?

Annak érdekében, hogy az élelmiszerárak tovább csökkenjenek és még inkább fokozódjon a verseny a kiskereskedelemben a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatát elfogadva egy online árfigyelő adatbázis bevezetéséről döntött a kormány, ami 2023. július 1-jétől érhető el az arfigyelo.gvh.hu-n. A működését egy kormányrendelet szabályozza, és az elsődleges célja, hogy ingyenesen, a fogyasztók számára elérhető, naprakész árinformációkat biztosítson, ezáltal erősítve a fogyasztók tájékoztatását és védelmét, valamint az érintett kiskereskedelmi láncok közötti versenyt, amely az árak mérséklődését vonhatja maga után.

Ki használhatja?

Bárki, akit érdekel melyik termék hol a legolcsóbb az adott napon. A rendszer nem csak arra alkalmas, hogy összehasonlítsuk a boltok kínálatát egymással, hanem a különböző akciókról is értesülhetünk, illetve a hozzánk legközelebbi boltot is megtalálhatjuk, ahol az adott terméket megvásárolhatjuk.

Mely boltok milyen termékei találhatók meg az árfigyelő rendszerben?

Jelenleg a legnagyobb kereskedelmi üzletláncok által forgalmazott termékek egy része található meg az árfigyelő rendszerben. Egészen pontosan 6 üzletlánc (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco) 62 termékcsoportba tartozó termékének az árát lehet egymással összehasonlítani. A későbbiekben az árfigyelő rendszerhez önkéntesen is csatlakozhatnak majd üzletek és a termékek számának növelése is tervben van.

Példák az online árfigyelő rendszerben feltüntetett termékcsoportokra Termékkategória Kiszerelés Leírás 2,8%-os tej 1L dobozos 1,5% tej 1L dobozos 20%-os tejföl 325–450 g-os nem laktózmentes, nem bio Natúr joghurt 125–175 g-os nem görög, nem laktózmentes, nem bio Margarin 200–500 g-os egalább 60%-os zsírtartalmú, nem sózott, nem sütő, nem dúsított Vajkrém 180–250 g-os natúr, nem laktózmentes, nem bio Tojás 10 darabos S, nem bio és M, ketreces, nem bio és L és L–XL, ketreces, nem bio és M, mélyalmos, nem bio és L és L–XL, mélyalmos, nem bio Csirkemellfilé vákuumcsomagolt, védőgázas csomagolású és lédig (pultos) nem előkészített (nem kockázott, nem szeletelt) Virsli 300–500 g sertés és baromfi, nem light, Magyar Élelmiszerkönyv szerinti virsli Alma lédig Idared Sárgarépa lédig Nem bio Vöröshagyma lédig nem bio Fehér kenyér, cipó és vekni 500–1000 g-os friss, szeletelt és nem szeletelt, helyben sütött és nem helyben sütött, amely nem tartós és nem toast kenyér Spagetti száraztészta 500 g-os 4 tojásos Finomliszt 1 kg-os BL-55 Hasábburgonya 750–1000 g-os gyorsfagyasztott, olajban és/vagy sütőben süthető, minden normál vastagságú, extravékony és vastag, nem cikkcakk, nem hullámos, nem fűszerezett Narancslé 1 l-es dobozos (nem PET), 100%-os, sűrítményből, gyümölcshússal vagy anélkül

Hogyan működik a rendszer?

Az arfigyelo.gvh.hu weboldalon található egy adatok megjelenítésére szolgáló felület, egy termékkereső és egy térképes kereső is. Megtalálhatók itt a termékek napi árai, korábbi árai és törzsvásárlói árai is, akár üzletenként is. A feltüntetett árak bruttó napi árak és mindig a legolcsóbb termék ára található meg a lista legelején, a legdrágább pedig a legvégén.

Itt a legolcsóbbak most az általunk kiválasztott élelmiszerek

A rendszer működését élesben is kipróbáltuk. Rászűrtünk néhány élelmiszerre, hogy kiderítsük, most hol a legolcsóbbak. Az árfigyelő rendszer szerint (07.03) itt a legolcsóbb a 1,5%-os ESL tej, a 10 darabos tojás, a pulykamell sonka, az almalé és az eper.

Termék Hol a legolcsóbb? Napi ár Kiszerelés 1,5%-os ESL tej Penny 269 Ft (akciós ár) 1liter Tojás Spar 629 Ft (S-es) 10db Pulykamell sonka Spar 359 Ft 100g Almalé Tesco 269 Ft 1l Földieper Auchan 1299 Ft 500g Forrás: arfigyelo.gvh.hu

Mit tehetünk, ha drágább a boltban egy termék, mint az árfigyelő rendszerben?

Aki a vásárlás során azt tapasztalja, hogy az üzletben szereplő ár magasabb, mint az árfigyelő rendszerben szereplő ár, az ezzel kapcsolatos panaszát és az annak igazolására alkalmas dokumentumot (fénykép, vásárlók könyvébe tett bejegyzés másolata stb.) az üzlet helye szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalhoz nyújthatja be, vagy a GVH-hoz, akik továbbítják az illetékeseknek a panaszt.

Mire érdemes figyelni az árfigyelő használata közben?