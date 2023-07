Bebizonyították, hogy a betegségük nem akadály: 1580 km-t tekertek 24 óra alatt összesen a cukorbetegek a Hungaroringen

Ahogy arról korábban a Ripost beszámolt most hétvégén rendezték meg az idei Tour de Ring kerékpáros versenyt. Az állóképességi kerékpárverseny célja, hogy a versenyzők 24 órán át tekerjenek folyamatosan a Hungaroring F1 pályáján, majd az nyer, aki 24 óra alatt a legtöbb km-t teszi meg a pályán. A versenyzők négy – SOLO, DUO, 4TEAM és 6TEAM – kategóriában indulhattak. A versenyből idén sem maradtak ki a cukorbetegek, hiszen a Diabos bringások ez alkalommal két csapatot is indítottak a Sportos Cukorbetegek Egyesülete színeiben. A csapattagok mind 1-es típusú cukorbetegek, akik szerették volna megmutatni, hogy ezzel a betegséggel is lehet sportolni és sikerült is nekik, nem is akárhogy.

24 órán át tekertek a versenyzők a Hungaroringen. Fotó: Sportos Cukorbetegek Egyesülete

Óriási siker: első és második helyezést is elhoztak a diabosok

Az egyesület idén egy 4 fős és egy 6 fős csapatot is indított a tavalyi jó eredmények után. A 4 fős különlegessége, hogy a legfiatalabb tagja 17 éves, de van köztük közel 50 éves is, a 6 fősben pedig idén van egy hölgy versenyző is.

Bízunk benne, hogy idén is teljesíteni tudják majd a kitűzött célt és megmutatják, hogy cukorbetegséggel is lehet sportolni

– nyilatkozta a korábban a Ripostnak Muskát Erika, a Sportos Cukorbetegek Egyesületének elnöke, aki akkor még nem is sejtette, hogy mekkora sikereket érnek el a csapatok idén. A 4 fős csapat ugyanis első helyezett lett, 840 km-el, a 6 fős csapat pedig második helyezett lett 740 km-el saját kategóriáikban.

Hála Istennek semmilyen egészségügyi probléma nem lépett fel nálunk, nem kellett senkit megmenteni, mentőt hívni, nem volt extrém alacsony vagy magas cukor senkinél, komplikáció mentes volt a verseny. Nagyon jó volt a szervezés is

– árulta el Fekete Antal, a 4 fős csapat csapatkapitánya a Ripostnak.

„A versenyzők között volt olyan, aki már tavaly is megmérettette magát, így idén tudták, hogy mire számítsanak, tudták, hogy a pálya melyik része okoz majd kihívást a napszakok váltakozásával. Az újak pedig magát az eseményt várták" – tette hozzá Antal, aki úgy véli kifejezetten az előnyükre szolgált és plusz löketet adott számukra az, hogy a többi csapattal ellentétben ők nem ismerték egymást mind személyesen, sőt, volt akik eddig csak online beszéltek egymással.

A 4 fős csapat kategóriájának első helyét hozhatta el a hétvége során. Fotó: Sportos Cukorbetegek Egyesülete

„Azoknak szeretnénk erőt és példát adni, akik nemrég szembesültek cukorbetegségükkel"

Idén is jöttek ki a mogyoródi Hungaroring pályára olyan családok, ahol a kisgyermek vagy a szülő cukorbeteg. Antalék mindig örülnek az ilyen szurkolóknak, ugyanis így megmutathatják, hogy a cukorbetegség nem akadály a sport esetében sem.

„Bíztattak minket, érdeklődtek, nézték hogyan kezeljük a cukrunkat sport közben és persze ahogy egymásra figyelünk, főleg a legfiatalabbra, aki csak 17 éves"

A szülőknek szeretném felhívni a figyelmét, hogy a cukorbetegség nem akadály. Akit csak pár hónapja diagnosztizálták az se gondolja, hogy vége van a sportos életnek, nem szabad abbahagyni a sportot csak azért mert cukrosak leszünk. Van segítség, itt vagyunk aktív magként, az egyesület is. Ez az egész hétvége arról szólt, hogy felkészülten, tapasztalattal jó példát tudjunk mutatni minden cukrosnak, aki azt hiszi, hogy a sportolás és a diabétesz nem fér meg egymás mellett

– zárta gondolatait Antal, aki nemsokkal az eredményhirdetés után már autóban ült és vezetett haza, Kalocsára, hogy végre kipihenhesse az elmúlt 24 órát, és a 840 kilométert.