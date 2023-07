6 minifesztivál 54 fellépővel ingyen a Balatonon!

Akár hat napot is bulizhat ingyen az, aki 10 napot tölt az idén a Balatonon, ha a megfelelően időzíti a szabadságát. A tavaly kezdett BalatONkoncert ingyenes minifesztivál-sorozat ugyanis az idén kétszer három egymást követő hétvégére tűzte ki a 10-12 előadót felvonultató programsorozat egyes állomásait. Az idén olyan ismert és közkedvelt zenekarok lépnek fel a szervezők különleges víziszínpadán, mint az Anna and the Barbies, a Balahalouisiana, az AWS, a Soulwave, a New Level Empire, a The Carbonfools, a Kelemen Kabátban, a Dirty Slippers, a Lóci Játszik, a Zanzibár, az Első Emelet, az Exotic, a V-Tech, a Happy Gang, a 4F Club. Továbbá olyan neves szólóelóadók is színpadra állnak, mint Keresztes Ildikó, Paulina, Opitz Barbi, GwM, Cserpes Laura, Sólyom Barbi, Lil G, Lola – és még hosszan válogathatnánk az 54 nevet tartalmazó programból.

A BalatONkoncert minfesztivál-sorozat idei állomásai:

07. 07-09. Balatonkenese, Széchenyi park

07. 14-16. Balatonfűzfő, Tobruk strand előtti vízterület

07. 21-23. Balatonföldvár, nyugati szabadstrand

08. 04-06. Balatonfűzfő, Tobruk strand előtti vízterület

08. 11-13. Balatonfüred, Tagore sétány előtti vízterület

08. 18-20. Balatonkenese, Széchenyi park

A Szerencsejáték Zrt. kiemelt támogatásával megvalósuló fesztiválok remek szórakozást ígérnek, a fűzfői műsorok például a vízből, strandolás közben élvezhetők végig, máshol közvetlenül a part mellett áll majd az MVM Energiaszínpad névre keresztelt különleges színpadhajó, amelyen a műsorok zöme zajlik majd. A programsorozat két kenesei állomásán ráadásul két színpadon, felváltva dübörögnek majd a koncertek, igazi minifesztiválos hangulatban.

BalatONkoncert.hu

A BalatONkoncert ’23 kiemelt támogatója a Szerencsejáték Zrt., főszponzora az MVM Next, amelyek olyan játékokkal is hozzáadnak a programok népszerűségéhez, amelyek keretében közös fotót lehet készíteni a helyszínen a sztárokkal, illetve akár a backstage-ből is élvezhetők a bulik, vagy amelyek során a közönség szerencsés tagjai egy hajóban utazhatnak kedvenceikkel. A sorozat további támogatói - a Seiko, a Petrányi Autó, az Alchorythm és a Linerin – értékes ajándékokkal és további izgalmas parti aktivitásokkal várják a nézőket.

További részletek a BalatONkoncert.hu honlapján és Facebook-csatornáján!

Bővebb információ: www.balatonkoncert.hu