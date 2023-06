Van okunk félni a mesterséges intelligenciától? - Hajdú Péter vendége választ ad!

Keleti Arthur, az ITBN (Informatikai Biztonság Napja) alapítója a Frizbi TV vendége péntek este, aki Hajdú Péternek többek között mesél a szervezet alapításáról, valamint arról is, hogyan határozhatóak meg a titkaink a kibertérben, milyen veszélyek fenyegetik ezeket és miképpen használható a mesterséges intelligencia a védelmünkre vagy éppen a megtévesztésünkre. A szakértő arról is beszél, hogy már vannak olyan repülőgépek, amelyek pilóta nélkül is képesek arra, hogy vadászgépet kövessenek és a mesterséges intelligencia hoz döntéseket. Így arról is dönthet, hogy lelövi-e a másik gépet, vagy sem. Van okunk félni a mesterséges intelligenciától?

Hajú Péter legújabb adásában a mesterséges intelligenciáról lesz szó Fotó: Máté Krisztián

A szakértő a műsorban szót ejt a hekkerekről is, akik évente 6 ezer milliárd forintos kárt okoznak, de szóba kerül az is, hogy hamarosan a mesterséges intelligencia állítja fel majd az orvosi diagnózist. Keleti Arthur szerint a legújabb tesztek már azt mutatják, hogy ez az eljárás sokszor jobb látleletet ad, mint egy teljes orvosi vizsgálat.

A mesterséges intelligencia jóval gyorsabban tud már dönteni, mint az ember. A szakértő úgy véli, hogy az embert is jobban meg tudja ismerni, mint egy átlagos szoftver.

A jövőben mindenkinek lesz egy digitális asszisztense, aki meg tud majd védeni minket. Tudni fogja, kinek mit lehet majd elmondani, és mit nem

- vélekedett.

A műsorban terítékre kerül az is, hogy a nagy világcégek mennyit költenek a technológia fejlesztésére, és hogy az egyes modellek milyen szinten állnak. Keleti Arthúr ezzel kapcsolatban beszél arról a szivárogtatásról, ami nemrég az egyik legnagyobb közösségi portálnál történt.

Hajdú Péter és Keleti Arthúr végül az időutazásra is kitér: a mesterséges intelligencia olyan új kapukat nyithat meg, amikről eddig álmodni sem mertünk.

A teljes adást pénteken tudod megnézni 19:00-tól, a Youtube-on ezen a linken!