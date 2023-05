Itt a meleg, tömegével bújnak elő a poloskák: így védekezhetsz ellenük

Ma még csak egy fokkal lesz jobb idő, mint amit az elmúlt egy hétben megszokhattunk, de szombattól berobban az igazi tavaszi, sőt már inkább nyári idő. A napsütéssel és a meleggel együtt megjelennek a poloskák is a lakások erkélyén, sőt a nyitott ablakokon a lakásokba is berepülnek. Bár kárt nem tesznek semmiben, sokan már a látványuktól is rosszul vannak, arról nem beszélve, hogy milyen büdösek tudnak lenni.

Fotó: 123rf

Hazánkban évek óta jelen van ez az invazív rovarfaj, 8-10 éve hozhatták be gyümölcsszállítmányokkal Ázsiából, Amerikából és Afrikából. A barna színű márványos poloska és a zöld vándorpoloska hamar hozzászokott az itteni körülményekhez, és mivel hazánkban nincs természetes ellensége, alaposan elszaporodott.

A legtöbben talán elsőként felporszívóznák őket, de ez nagyon rossz ötlet. Ezek az állatok ugyanis, ha veszélyben érzik magukat, rendkívül büdös váladékot képesek kibocsátani magukból, ezzel pedig a porszívó zsákját, sőt a csövét is átitatja a szag, melyet nem olyan egyszerű kitakarítani.

Az egyik legjobb védekezési forma, ha a lakás ablakaira szúnyoghálókat szerelünk. Így a legnagyobb melegben is bátran szellőztethetünk, a büdös bogarak nem jutnak be a lakásba. Ezen kívül rendkívül hatásos lehet, ha olyan illatok terjengenek a lakásban, melyet a poloskák ki nem állhatnak. Ilyen például a fokhagyma. Aki szereti ennek az illatát, egy kis tálkába tegyen néhány gerezd megpucolt fokhagymát, lehetőleg az ablakpárkányra.

De még hasznosabb lehet, ha vízben elkeversz egy kis fokhagymaport és ezzel bekened az ablakpárkányt, vagy az erkélyajtó körüli részeket!