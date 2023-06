Holtan találták a vasárnap eltűnt 13 éves fiút

Megtalálták a 13 éves dunaszerdahelyi fiú holttestét a nagyudvarnoki Sweet Parkban lévő tóban - erősítette meg a tragikus hírt Lelkes István, a járási tűzoltóság igazgatója a Paraméternek.

A portál szerint a fiatal a barátaival fürdött a tóban vasárnap késő délután, amikor egyszer csak elmerült, és a barátok már nem tudták kihúzni. Hat óra után riasztották a helyszínre a rendőrséget, a tűzoltókat és a mentőket. Civilek is keresték a fiatalt, majd a hozzátartozók és ismerősök is összegyűltek a tónál. Eközben a tűzoltók mentőcsónakkal kezdték meg a keresését, amit éjfél után fejeztek be.

Búvárok is segítették a keresést, végül ők húzták ki a fiút a tóból. Már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Valószínűleg szükség lesz boncolásra, hogy megállapítsák halálának közvetlen okát, illetve hogy mi vezethetett ahhoz, hogy belefulladt a tóba.