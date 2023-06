Heti TOP5: Illegális gyorsulási verseny Fóton, speciális eset Suhajda halála, csuklyás rablók járják Pilisvörösvárt...

Száznál több ember, bőgő motorok, száguldó kocsik: a Budapesthez közeli Fóton minden hétvégén megtartják a titkos tömegpartit, ahol tuningolt autók, motorok és rollerek versenyét százak nézik meg - köztük gyerekek is. A Ripost stábja bejutott a bulira, ami nagyon jó, de sajnos illegális és életveszélyes. Ha egy autó kisodródna és a tömegbe csapódna, sok halálos áldozatot követelne a verseny...Van itt luxuskocsi, tuningolt verda, rengeteg bika kétkerekű motor, ősi veteránautó, szakadt, de megspécizett szocialista romkocsi, de elektromos rollerrel is van, aki versenybe száll... Egy fiatal például ezt tette bukósisak és védőfelszerelés nélkül, és egy száguldó autó ellen versenyzett.. Sajnos a gyorsuló autókban is ülnek gyerekek. Egy kislány például menet közben az ablakon lógott ki… De a "nézőtér" is tele van kisgyerekkel.

Valaki rollerrel vágott neki...Fotó: Ripost

Speciális esetnek számít Suhajda Szilárd halála. Egy ember biológiai végének megállapításához három dolognak kell fennállnia: az agyi hullámok, a szívverés és a vérkeringés leállásának. A halotti anyakönyv kiállításához szükséges orvosi dokumentumot is ezek alapján állítják ki. Suhajda esetében viszont a holttest nem áll rendelkezésre. Berényi András sztárügyvéd a Borsnak elmondta: a jogszabályok szerint Suhajda Szilárdot jelenleg eltűntként kell kezelni. Alapesetben az eltűnés után két évet kell várni a holttá nyilvánításhoz, ám ez az érintettek kérésére egy évre gyorsítható. Ebben az esetben az örökség és minden egyéb jogkövetkezmény beáll, ám ezt az időt, illetve a bírósági döntést mindenképpen ki kell várni.

A hegymászó már nincs életben Fotó: Suhajda Szilárd Facebook

Elszánt nyomozást folytat az erdőkertesi páros öngyilkosságban elhunyt fiatal nő édesanyja. A tavaly augusztusi tragédia óta Zsuzsanna képtelen beletörődni a történtekbe, mindenképpen szeretné kideríteni, hogy pontosan mi vezetett a lánya halálához. Most megdöbbentő hangfelvételeket bocsátott a Bors rendelkezésére, amiket lánya, Kata egyik barátjától kapott. A felvételen a lány hallható, amint a volt párjára panaszkodik néhány héttel a halála előtt.

Gondoltam rá, hogy ha kajakra elhagynám, akkor öngyilkos lenne. Vagy nekem az utca sötét, így megvárna és kinyírna. Ki tudja, ha olyan lelkiállapotba kerülne… Annyira betegesen ragaszkodik hozzám, hogy ilyet én még nem láttam. Eddig egyik csávóm sem volt ennyire beteges. Kivagyok amúgy ettől...

- mondta Kata a felvételen.

Kata szép lány volt, de ilyen görcsös ragaszkodással még nem találkozott. Fotó: olvasói

Százak siratják a gyakorlott motorosnak számító Tamást, aki egy úton keresztbeforduló teherautónak rohant neki. Bár megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem lehetett megmenteni. Most családja, barátai és a motoros társadalom is gyászolja a férfit. A borzalmas baleset 7536-os számú mellékút Söjtör és Pusztaszentlászló közötti szakszán történt. Az arra haladó motoros éppen az úton haladt, amikor egyenesen belerohant egy Y-manővert végző Daewoo kisteherautóba. A Zaol helyszíni szemtanúk információi alapján úgy tudja, hogy a kisteherautó még elengedte a mögötte haladó személyautót, csak ezután kezdett bele a manőverbe. Ekkor érkezett oda a motoros, és csapódott bele a kisteherautó hátsó részébe.

A férfi egy Y-manővert végző teherautóba rohant bele (Képünk illusztráció) Fotó: osobystist / Shutterstock

Sorra járták a fekete csuklyás rablók Pilisvörösvár utcáit. Legtöbbször hajnalban törtek be a házakba, több helyről pénzt és értékeket is elvittek. A helyeik hajtóvadászatot indítottak utánuk, most pedig a rendőrség is nyomoz. Információink szerint több áldozat is átadta a rendőrségnek azokat a kamerafelvételeket, amelyeken látszik, amint épp betörnek hozzájuk a maszkosok. Ezek közül többet a szerkesztőségünk is megkapott. A módszerük majdnem mindenhol ugyanaz. Kifigyelik a házakat, majd az éj leple alatt besurrannak. Legtöbbször két férfi látszódik a felvételeken, akik átvizsgálják értékek után kutatva az udvart, a teraszt, majd a házat is. Az egyik áldozat éppen aludt, amikor egy maszkos alak besétált hozzá. Közvetlenül a feje mellől lopta el a pénzét és az okosóráját az éjjeliszekrényről a pofátlan tolvaj... Egy másik áldozattól majdnem félmilliót sikerült elvinniük.