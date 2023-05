„Újra együtt lehet az anyukájával” - százak gyászolják a fiatal motorost

Autósok, rendőrök és mentősök tucatjai próbálták megmenteni az életét annak a szerencsétlenül járt motorosnak, aki szörnyű tragédia közben vesztette életét Ógyalla környékén. A motoros éppen a Martos felé vezető lehajtónál haladt szabályosan, amikor egy Renault sofőrje egyenesen elé hajtott.

A sebesültet több autós próbálta megmenteni már a helyszínen - Fotó: Juhász Gábor / MTI (illusztráció)

A kocsit egy 76 éves sofőr vezette, aki a helyi rendőrség tájékoztatása szerint nem adta meg az elsőbbséget a főúton érkező motorosnak. Úgy tudni, hogy a férfi egyenesen a főútra tolatott, ahol a motoros belerohant, esélye sem volt, hogy elkerülje az ütközést - írja a Ripost.

A borzalmas balesetnek többen is szemtanúi voltak fényes nappal, így egyszerre több autós is lefékezett, és azonnal a sebesülthöz rohantak. Szemtanúk szerint a férfin többen is próbáltak segíteni, de már akkor is látszott, hogy az állapota súlyos, sőt egyenesen életveszélyes:

- Arra felé haladtunk, nagyon sok kocsi állt meg mentő. Nagyon sokat harcoltak a férfi életéért. Akkor még biztos, hogy életben volt. Mint megtudtuk, az arra haladó autósok közül többen is azonnal lefékeztek, kiugrottak, és próbáltak segíteni szegény motoroson, betakargatták, és azonnal értesítették a mentőket

- mesélte egy, a közelben élő férfi.

A motorost ezután kórházba szállították, azonban a sérülései túl súlyosak voltak, és sajnálatos módon minden harc ellenére életét vesztette.

Az áldozatot, Zsoltot több tucat ember gyászolja, ismerősei szerint nem volt soha vad vagy figyelmetlen. Mint mondták, szerintük Zsolti nem száguldozott:

- Tudjuk, hogy a motorosokról sokakban az a hit él, hogy csak ész nélkül száguldoznak, de ez nem igaz, nem lehet általánosítani. Zsolt például soha nem volt felelőtlen, most is biztos vagyok benne, hogy a megengedett sebességgel hajtott

- szögezte le a férfi egyik ismerőse. Mint mondták, a férfit mindenki szerette:

- Sokan ismerték és szerették, döbbenten állunk az eset előtt. Szegénynek nem volt egyszerű, elvesztette az imádott édesanyját. Most már együtt lehetnek újra

- ingatta a fejét szomorúan Zsolt egyik ismerőse.

A rendőrség órákig helyszínelt, de a nyomozás továbbra is folyik az ügyben. A Paraméter megírta, hogy az idős sofőrt már a helyszínen letesztelték, de a vizsgálatok azt mutatták, hogy sem alkoholt, sem bódító szert nem fogyasztott. A hatóságok halálokozás ügyében indítottak eljárást.