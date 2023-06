Figyelmeztetést adtak ki: többfrontos támadás alatt leszünk

A sok napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon elszórtan záporeső is kialakulhat. A keleties szél megélénkül. 24-25°C körül alakul a hőmérséklet – derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből. A nap nagyobb része alatt kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem valószínű, azonban késő délutántól, estétől a Nyugat-Dunántúlon már növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, emiatt Győr-Moson Sopron, Vas és Zala vármegyékben elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben - figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, akik azt is tudatják, hogy ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat!

Három nyugati vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki Fotó: OMSZ

A naposabb tájakon délelőtt 11 óra és délután 14 óra között UV-sugárzás az ország jelentős részén elérheti az erős, nagyon erős fokozatot, ezért erre készüljünk fel, védekezzünk ellene, kalappal, sapkával, napszemüveggel, napvédő krémekkel.

Az allergiásoknak sem lesz könnyű napja, hiszen a pázsitfűfélék pol­len­kon­cen­tráci­ó­ja országszerte magas-nagyon magas szinten van, ehhez még hozzáadódik a fenyőfélék virágpora, ami közepes-magas, míg a csalánfélék a közepes tartományba tehető.

Tájékozódjon mielőtt a szabadba megy a pollenjelentésekből Fotó: Pixabay.com

Fronthatás nem terheli szervezetünket, ám a szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg - tudható meg dr. Pukoli Dániel a köpönyeg.hu szakértőjének jelentéséből. Ezen felül nagy lesz a napi hőingás, emiatt