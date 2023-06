Ferencet fegyveres rablás miatt körözik, de a magyar nők mégis megőrülnek érte - Fotó!

Különösen veszélyes bűnözőként van nyilvántartva a 44 éves Sütő Ferenc, ugyanis a férfit többrendbeli rablás miatt körözik. A rendőrség az oldalán tette közzé Ferenc körözési fotóját, melyben kiemelték: a férfi veszélyes, fegyver lehet nála! Ám úgy látszik a magyar nőket ez nem zavarja, sőt egész jóképűnek tartják a rablót. Legalábbis a közösségi médiában megjelent kommentek erről árulkodnak.

Szimpátiát váltott ki az emberekből a férfi. Fotó: olvasói

Toplistás bűnöző

A rendőrség segítséget kért annak érdekében, hogy a férfi minél hamarabb kézre kerüljön, így több internetes portál is közzétette a körözési fotóját. Ám a megszokottól eltérően az emberek reakciói meglepőek voltak, többen szimpatikusnak titulálták, a nők többsége pedig jóképűnek. Lapunk meg is kérdezett egy kommentelő asszonyt, hogy mégis mi fogta meg a férfiban.

A férfit évek óta körözik rablásért. Fotó: police.hu

A szeme… A gyönyörű kék szeme

– kezdte lapunknak L. Dóra. - Görgettem a Facebookot, akkor dobta fel az egyik hírportál a férfi fényképét. Megnéztem és nem akartam elhinni, hogy többrendbeli rablásért körözi a rendőrség. Egyébként úgy láttam, hogy többen is szimpatikusnak találják. Bevallom én is szívesen találkoznék vele…

A rendőrség azonban azt kéri, hogy amennyiben információval rendelkezik Sütő Ferenc hollétéről, randi helyett inkább tegyen bejelentést náluk...

Börtönből a kifutóra

Meeksről készült körözési felvétel. Fotó: wikipedia

Korábban nagy port kavart egy amerikai férfi körözési fotója. Jeremy Ray Meeks-t a rendőrség több bűncselekmény elkövetése miatt körözte, ami miatt meg is osztották a fényképét az interneten. Végül 2014-ben le is tartóztatták a kaliforniai Stocktonban. Lőfegyver birtoklásért és nagyszabású lopásért ítélték el. Ám Meeks fotójára nem csak a civilek figyeltek fel, hanem a modellügynökségek is. Miután kiszabadult több modellügynökség is munkát ajánlott neki.