Ezzel az elképesztő trükkel rabolták el az 50 milliót a budapesti pénzváltótól

Elképesztő részletek derültek ki a hétfői pénzrablásról. Ahogyan azt a Bors is megírta a XI. kerületben a Bartók Béla úton az egyik pénzváltóból közel 50 milliót loptak el. Kollégánk bejutott a helyszínre, ahol kiderült: valószínűleg több napig tervezhették a rablást, ugyanis pontosan tudták, hogy a pénzváltóban melyik falhoz, hova van tolva a széf. Először a pénzváltó melletti társasházba jutottak be, ahol néhány lépés után a pince vaskapuját láthatjuk magunk előtt. A lakók elmondása szerint mindig be van zárva a pince ajtaja, hiszen senki sem használja.

Nem szoktuk használni a pincét, mert nagyon poros. Nem tudok róla, hogy bárki tárolna ott bármit

- mondta egy lakó.

Szerszámokkal estek neki a falnak. Fotó: Bors

Látható, hogy a zárat nem törték fel, így a rablók más módon juthattak le a pincébe. A vaskaput oldalról egy nehéz fémháló öleli körbe, amiről egy kis mozgatás után kiderült, nincs rendesen rögzítve. Így már a rablók a szerszámaikat is könnyedén magukkal tudták vinni, miután átbújtak a hálón.

Megtervezett rablás lehetett. fotó: Bors

Miután a lépcsőn lesétálunk a sötét pincébe, láthatjuk, hogy három irányba vezethet az utunk. A rablók pontosan tudták, hogy melyik pincehelyiségbe menjenek, melyik falhoz álljanak és azt is, hogy hol véssék ki a téglákat. Miután beléptünk az említett helyiségbe, rögtön szemet szúr a körülbelül negyven centis lyuk a falon és a félredobált téglák a földön. Emellett hallhatóvá vált a pénzváltóból beszűrődő beszélgetés is. Lapunknak korábban a pénzváltóban dolgozó férfi számolt be arról, hogy pontosan mi történt.

Reggel, amikor nyitottam az üzletet és ki akartam venni a pénzt, akkor láttam meg, hogy a széf üres és a hátából egy darab ki van vágva. Közel 50 millió forintot vittek el tőlünk...

- mondta.