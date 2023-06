Felajánlották Szvoboda Bence szerveit: Öt ember életét menti meg az elhunyt bajnok

"Kérjük a motorosokat, soha ne Bence tragédiája lebegjen a szemetek előtt, merítsetek erőt abból a küzdőszellemből, ami annyira jellemezte őt! Vigyázzatok egymásra a pályán, és ha futam közben elfogy a szufla, gondoljatok arra, hogy sokszor Bencét is a szíve vitte célba! Sok sikert fiúk, lányok!"–üzente a temetést követően Szvoboda Bence édesanyja és édesapja a motorosoknak.

Temetésén utoljára bőgött fel motorja Fotó: Fotók: Nagy Norbert

A gyászoló édesanya és édesapa nagyon nehéz napokat él meg, hiszen fiúktól vettek búcsút. Bár összeroppantak, de Bence ereje és küzdőszelleme, szeretete az, ami erőt ad nekik. "Örökre a szívünkben élsz"–mondta az apja. Szvoboda Bencét ismerők úgy tartják, a versenyzésnél talán csakis az édesanyja palacsintáját kedvelte jobban. Igazi szenvedélye abban nyilvánult meg, hogy soha nem adta fel a küzdelmet. Elkötelezettségét jellemzi, hogy számtalanszor eltört több csontja is, de ő valamennyi balesete után visszaült a motorra.

A gyászoló család köszönetet mondott azoknak is, akik segítették Bencét vagy gondoltak rá

Köszönjük a rengeteg szívhez szóló bejegyzést, a gyertyagyújtást a pályákon és a lakhelyén, amivel tiszteleteteket fejeztétek ki Bence iránt! Köszönünk minden imát, melyet az utolsó, kritikus napokban mondtatok Bence gyógyulásáért és köszönjük, hogy eljöttetek erre az idézőjelesen "utolsó futamra"



Rengetegen gyászolják Bencét Fotó: Fotók: Nagy Norbert

A motokrossz bajnok szüleinek új feladata van

Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is elbúcsúzott Bencétől, és bejelentette, hogy hivatalosan is visszavonultatják Szvoboda 521-es rajtszámát. Egészen pontosan a családjának adják, ami egyben felelősségteljes feladattal is jár. Ha ugyanis ráakadnak egy Bencéhez hasonló ígéretes tehetségre, akkor értesíteniük kell a Magyar Motorsport Szövetség elnökségét. A sírnál beindították a motorját, s annak kíséretében helyezték örök nyugalomra.

A Tények felvételén látszik, ahogy felbőgött a crossmotorja, miközben leengedték a sírba Szvoboda Bence fehér koporsóját Balatonberényben - írja a Boronline.

Szvoboda Bence, talán a legeredményesebb magyar motokrosszversenyző egy csehországi versenyen bukott fel, majd versenytársai áthajtottak rajta Fotó: Laszlo Szirtesi / Facebook

A szülők Bence szerveit felajánlották

Szvoboda Bence halála öt ember számára egy új élet lehetőségét jelenti. Az ép szerveit ugyanis családja felajánlotta. Mint ismert, a Prágától 78 kilométere található pacovi pályán rendezték meg a cseh motokrossz bajnokság futamait. Ezen indult a kétszeres cseh - és tízszeres magyar bajnok, Szvoboda Bence is. Az előfutam után a döntőbe jutott, ahol a futam elején, harmadik helyen állva bukott. Bence a tragikus baleset következtében először leesett a motorjáról, majd Tamás, Bence édesapja kénytelen végignézni, ahogy szeretett fián többen is áthajtottak. A sportolót azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok megműtötték, de június 14-én szerdán az orvosok igyekezete ellenére belehalt súlyos sérüléseibe.