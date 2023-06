„Ez mindennél fontosabb” – nagy bejelentést tett a Lidl

Szerda este ünnepélyes keretek között hirdették ki a Store Insider szaklap által életre hívott, immár kilencedik alkalommal megrendezett Az Év Boltja verseny nyerteseit. A nagy presztízsű megmérettetés célja, hogy megtalálja és felhívja a figyelmet Magyarország legkiválóbb élelmiszert és egyéb FMCG-termékeket kínáló üzleteire, áruházláncaira. A pályázatokat az FMCG-gyártói szektorban ismert és elismert szakemberekből és kreatív, illetve kommunikációs szakemberekből álló szakmai zsűri értékelte. A zsűri döntésének értelmében Az Év Boltja 2023 versenyen a Lidl Magyarország kiemelkedő sikerrel szerepelt és három rangos díjat is elnyert.

Hatalmas sikert aratott a Lidl Magyarország Az Év Boltja 2023 verseny keretében Fotó: Lidl

„Óriási büszkeség és hatalmas öröm számunkra, hogy vállalatunk negyedik alkalommal is kiérdemelte Az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője díjat és másodszor lettünk Az Év Friss Pékáru Kereskedője. Folyamatosan fejlesztjük friss, minőségi, széles kínálatunkat és mindent megteszünk annak érdekében, hogy vásárlóink a legjobb minőséget kapják a lehető legjobb áron. Széles választékunk pedig nem csak a változatos, egészségtudatos táplálkozáshoz járul hozzá, de garantáltan mindenki megtalálhatja kedvencét. A vásárlók által megszavazott Közönségdíj pedig még ennél is többet jelent számunkra, hiszen ez azt mutatja, hogy elégedettek velünk, szívesen térnek be hozzánk, és ez mindennél fontosabb.” – emelte ki Tőzsér Judit a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Az áruházlánc mindemellett egy negyedik díjjal is gazdagodott az este során, Budaörsi áruházát ugyanis Az Év Boltjának választották Diszkont kategóriában. Az M1/M7 autópálya bevezető szakasza mellett elhelyezkedő üzlet több, mint 4 éve látja el a környék lakóit. Az áruházlánc legnagyobb bevásárlótérrel (1736 m2) rendelkező hazai üzlete gyors és kényelmes bevásárlást tesz lehetővé számukra.

A Lidl zöldség- és gyümölcskínálatában 150 különböző terméket, míg pékségükben több mint 80 féle terméket kínálnak, amit több mint 50 féle szezonális, ünnephez vagy tematikus héthez kapcsolódó finomság egészített ki 2022-ben. A méltán népszerű zöldségek és gyümölcsök esetében a vállalat nagy hangsúlyt fektet a frissességre, így jelentős részük maximum 48 órát tölt a logisztikai láncban, tehát a polcokról a vásárlók kezébe kerülő zöldségek, gyümölcsök 1-2 nappal korábban még a gyümölcsösökben, termőhelyeken voltak. Az áruházlánc kizárólag olyan termelőkkel működik együtt, akik rendelkeznek GLOBAL G.A.P. tanúsítvánnyal, és akik teljes mértékben megfelelnek a magas minőségi követelményeinknek. A szigorú minőség-ellenőrzés az áruházakban is folytatódik, a frissességfelelősök naponta többször átnézik, ellenőrzik, hogy csak kiváló minőségű termékek kapjanak helyet a polcokon.

A zöldségek és gyümölcsök mellett az áruházlánc pékáru kínálata is különösen kedvelt, és a diszkontok között a Lidl rendelkezik a legszélesebb friss pékáru kínálattal. Ráadásul a magyar kiskereskedelmi láncok közül a Lidlben a legmagasabb a hazai beszállítóktól érkező termékek aránya a helyben sütött pékáruk között. A frissesség pedig garantált a folyamatos, igény szerinti sütésnek és a napi többszöri beszállításnak köszönhetően.