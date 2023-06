7 éves kislánya várja haza: káosszá vált a Lakitelekről kerékpárjával eltűnt Zsolt keresése

Napok óta nem tudni új információt a május 25-én eltűnt Zsolt ügyével kapcsolatban. A férfi aznap reggel megreggelizett, majd kerékpárjával Kecskemét irányába indult.. Életjelet azóta nem ad magéról, családjának fogalma sincs róla, hová tűnhetett el. A 41 éves Zsolt eltűnését a rendőrségen is bejelentették, a férfit a hatóság is nagy erőkkel keresi.

Még mindig keresik

Zsolt családja az eltűnését követő napokban még nyilatkozott a Borsnak, mostanra azonban teljesen elzárkóztak a nyilvánosságtól. Édesanyja azonban annyit megerősített a Ripostnak, hogy bár a netezők közül többen azt írják, hogy fia előkerült, ez nem igaz, továbbra is eltűntként keresik Zsoltot. Az asszony korábban elárulta, fiát hétéves kislány is hazavárja. „Az eltűnése előtt pár nappal volt egy kis problémája, nem családi, hanem vele történetek dolgok és az eltűnése napján, amikor felébredt, még zavart állapotban volt. Megreggelizett és elment” – mondta akkor zokogva az édesanya.

Félreértések sora lett a keresésből

A netezők nem kizárólag azt tudják rosszul, hogy Zsolt közben előkerült. Június elsején egy olyan bejegyzést is tovább osztogatnak, ami arról szól, hogy vasárnap reggel egy nagyobb keresést indítanak Zsolt felkutatására Tiszazug irányába. Ez az akció azonban május 28-án volt, az akkori keresés eredményre nem vezetett, új információ pedig azóta nincs Zsolt hollétéről. Jelenleg egy biztos: Zsoltot továbbra is keresik, mint azt édesanyja elárulta, a férfit hétéves kislánya is várja haza.

Zsolt körülbelül 170 centiméter magas, 75 kilogramm, eltűnésekor sötétkék alapon piros N betűs cipőt viselt a lábán, sötétkék melegítő alsóban, és sötétkék mintás pólóban hagyta el otthonát. A férfi rendőrségi körözési adatlapját ITT tudja megnézni.