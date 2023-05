Az SMA-s Zente anyukája: Lenyűgöző dolog történt!

Az SMA-val küzdő Zente édesanyja egy friss bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán. Megható soraiban arról ír, hogy a gyermek egyre jobban teljesít és mennyire hálás azoknak, akik őt ebben segítik, és szívvel-lélekkel törődnek velük.

A kis Zente / Fotó: Facebook

– Nincs nagyobb ajándék annál, mint amikor valaki az idejét, energiáját, kreativitását és nem utolsó sorban figyelmét adja másnak. Tegnap lenyűgöző dolog történt! Elérkezett Zente szokásos alvásvizsgálatának ideje. Ilyenkor el kell tölteni egy éjszakát a kórházban. Érzékelőket ragasztanak a lábára, mellkasára, oldalára, a fejére több helyen. Kap két pántot is a hasára és a mellkasára, vesznek egy kis vért (egyáltalán nem sírt) és egész éjjel kamera is figyeli. Nos így kell /kéne aludni – magyarázta az anyuka, majd így folytatta:

– Ez mindig nehéz, és bár rendszerint rövid alvás után jön egy kis kiborulás aztán újra alvás, de a lényeg, hogy ismét „megugrottuk” a feladatot! No, de mi is ebben a lenyűgöző?! Hát ebben semmi. Lesti Józsi „bácsi” volt az! Aki sokadszor végezte Zentével ezt az éjszakai vizsgálatot. Zenti nagyon érdeklődik az emberi test működése iránt, ezért egy aranyos videóban üzent neki, hogy mi mindenre kíváncsi. Nos az üzenet célba ért és a videóban látható dolgokat készítette az „oktatás” mellé szemléltető eszköznek!!! A vírus a kicsi, a baktérium pedig ahogyan a valóságban is iszonyú nagy a vírushoz viszonyítva! Akkora lett konkrétan mint a fél szoba! Ezzel dolgozott egy napig!!! Még neve is lett : Bacterium Bifidus Zenticus. Megy a kincsek közé az emlékeket őrző dobozba! Persze rajzoltak vörös és fehérvérsejtet, beszélgettek a dínókról és állatokról is. Hálásan köszönjük!

Az anyuka posztja szerint kedd reggel folytatódott Zente szokásos kivizsgálása a Bethesda Gyermekkórházban.