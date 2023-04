Az SMA-s Zenténél és Olivérnél senki sem énekli cukibban a Reptért - Videó

Korábban már mi is többször foglalkoztunk az SMA-s gyerekek mentsvárával, a Zolgensma nevű szerrel, melynek hatására szépen fejlődnek a betegséggel küzdő gyerkőcök.

Napi cuki: a kis Zente a szintén SMA-s Olivérrel felülmúlhatatlan páros Fotó: Facebook

Erről a haladásról pedig a büszke szülők gyakran be is számolnak, ezúttal a kis Zente anyukája osztott meg egy cuki videót, amelyen az látható, ahogy a szintén SMA-val küzdő Olivérrel játszik a kisfia. A vidám és egyben megható találkozó annak köszönhető, hogy Olivér Pécsen járt egy egyhetes intenzív fejlesztés miatt. Na meg persze annak is, hogy Zentével világi cimborák lettek, és amikor csak lehet együtt töltik a szabadidejüket.

Nem mondom, hogy könnyű a két rosszcsonttal (főleg nekem az enyémmel). Mindenesetre ők a sok munka/fejlesztés ellenére továbbra is boldog és huncut gyerekek! Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, de azért bent is feltalálták magukat, mint látjátok! Két hét múlva találkozunk Budapesten, szintén egy intenzív fejlesztési hét alkalmával

– írta a szívmelengető videóhoz Zente édesanyja.