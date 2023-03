Ennél aranyosabb nincs is: ilyen szépen beszél már az SMA-s Zente – videó

A betegség hozadékai közül az volt az egyik legnagyobb félelmem, hogy így nem annyira tud közel kerülni a természethez. Nekem mindig az életem része volt barangolni erdőn, mezőn, és persze gazdálkodni is legalább egy picike kertben. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Zentével is meg tudjuk oldani ezeket a dolgokat. Szereti, élvezi és feltalálja magát az erdőben és a kertben is. Meg persze sokat is tanul ezáltal