Lehet, hogy Te vagy az! – segítőt, barátot, szerelmet keres az SMA-s Vivien

A legtöbben úgy gondolják, hogy aki kerekesszékbe kényszerül, annak számos dologról kell lemondania, és életét búskomoran tölti, miközben azon jár az agya, hogy mi lenne, ha másképp alakul a sorsa. Egy biztos, hogy Papp Viviennek nincsenek ilyen gondolatai, pedig SMA betegsége miatt maga is mozgáskorlátozott, és a legnagyobb támaszát, az édesanyját is elvesztette, azonban ő mint mindenből, ebből is a legjobbat igyekszik kihozni és úgy tűnik, hogy ez bizony sikerül neki.

Vivien örül, hogy felhívására vannak jelentkezők Fotó: Olvasói

"Ne akadályozzanak ezek a korlátok"

Vivien sem akar többet az élettől, mint, hogy szabad és boldog lehessen.

Az elfogadásban nagyon sokat segített a családom; ők mindig azt mondták, és ma is ez a mottóm, hogy ugyanolyan ember vagyok, mint mindenki más.

Éljek úgy, hogy azt csinálom, amit szeretek és ne akadályozzanak ezek a korlátok, amik valójában léteznek számomra – mondta a Borsnak Vivien, aki arról is beszélt, hogy az édesanyja volt, aki mindenben segítette és támogatta, ám öt évvel ezelőtt elhunyt, és azóta nehezebb az élete, mert gyakran szorul segítségre. Innen jött az ötlet, hogy önkénteseket keres maga mellé a közösségi médiában.

– Ha anyukám még élne, nem keresnék a segítséget, hiszen ő mindenben támogatott. Apukám tartott tőle, hogy úgymond idegenektől kérek segítséget, de az apukák már csak ilyenek. Ő mondta, hogy félt és legyek nagyon óvatos – osztotta meg a Borssal a 24 éves lány, aki pár hónapja már a húgával él együtt egy óbudai albérletben. Viviennek több állása is van, az egyikben karitatív sorsjegyárus, valamint egy kávézó regisztrációs munkatársa, ezen felül önkénteskedik, és érzékenyítő program szereplője, emellett blogot is ír.

Vivien felfogása szerint a kerekesszékes lét miatt nem kell kimaradnia semmiből Fotó: Olvasói

"Én is tudok adni nekik valamit"

Akárcsak egy állásinterjún, a jelentkezőkkel hosszan elbeszélget Vivien, hogy a segítő pontosan tudja, mit is vállal, illetve, hogy ő is jobban megismerje az önkénteseket.

Nagyon sokat jelent, hogy eljönnek, és tényleg azt látom, hogy én is tudok adni nekik valamit, ők pedig rengeteget nekem. Ha például nekik is kell segítség, vagy egy barát, akivel elmenjenek színházba, vagy moziba, akkor én szívesen elkísérem őket. Egy jól működő segítőhálózatot szeretnék létrehozni

– érvelt a fiatal lány, aki hálával fogad minden jelentkezőt.

A szerelem sem akadály

A minden nehézség ellenére életvidám lány bízik abban, hogy segítői mellett megtalálja élete párját is.

– Újabban úgy vagyok vele, hogyha valaki olyan partnerem, társam tudna lenni, aki úgy fogad el, ahogy vagyok és lehetne vele tervezni, akkor nem lennék ellene úgy, mint eddig – fejtette ki Vivien.