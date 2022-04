Az önkéntesség szexi

Két év szünet után ismét beindul a fesztiválszezon. A Fesztivál Önkéntes Központ lehetőséget kínál ezúttal is, hogy az érdeklődők “belülről” is megismerhessék a rendezvények életét. Akik látni akarják a legnagyobb nyári bulikat szervezői oldalról is, jelentkezzenek a www.fesztivalonkentes.hu oldalon!