Mindenkiben megfagyott a vér attól, amit a NASA űrteleszkópja a Marson talált – felkavaró fotó

Megoszlik a társadalom véleménye abban a kérdésben, hogy vajon létezik-e élet a Földön kívül. Sokan szkeptikusak, és úgy állnak hozzá, hogy amit nem látnak, azt nem hiszik el. Az ellentábor azonban számos bizonyítékot sorakoztatott már fel, és igen sok UFO-észleléssel próbálták igazolni, hogy vannak űrlények. Scott C. Waring elkötelezett UFO-kutató, aki rendszeresen vizsgálja meg a NASA űrteleszkópjainak felvételeit. Most olyan dolgot fedezett fel, amitől mindenkiben megfagyott a vér.

A NASA űrteleszkópjának egyik fotóját bogarászva a kutató meghökkentő felfedezést tett. A képen ugyanis egy ültetett virágot fedezett fel, amely zöldben és rózsaszínben pompázott, és egy sziklából nőtt ki. Waring szerint ezt mindenképpen ültetni kellett, illetve azt is hozzátette, hogy egy évvel ezelőtt látott már hasonlót: akkor egy fehér rózsa tűnt fel a szemei előtt.

Rózsaszín-zöld virág a Marson

Scott arra is felhívja a figyelmet, hogy ez egy új felvétel a Marsról, tehát mostanában ültethették a virágot. Meglátása szerint ez az intelligens életforma 100 százalékos bizonyítéka. A kutatónak korábban is voltak már felfedezései NASA-felvételekalapján: egyszer például el humanoid alakját is észlelte - írj a Mirror.