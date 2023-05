Hátborzongató és veszélyes a Snapchat új funkciója

Elképesztő dolgokat csinál a Snapchat saját mesterséges intelligenciája és ha ez nem lenne elég, szemrebbenés nélkül hazudik.

A Snapchat botja nem igazán tűnik biztonságosnak/Illusztráció Fotó: Dean Drobot

Tud hazudni?

A mesterséges intelligencia fejlesztése mostanában előtérbe került, azonban nem a legbiztonságosabb formában teszik ezt. A snapchat AI talán leghátborzongatóbb tulajdonsága, hogy hazudik. A felhasználók többségének akkor is tudja a helyzetét, ha azt nem osztják meg az alkalmazással, sőt, a nevüket is tudja, akkor is, ha ezt nem osztottuk korábban meg vele, és még a képeket is látja, amit küldenek neki. A kép kérdése a legérdekesebb, mivel többen tesztelték, ahogy megkérdezik a Snapchat mesterséges intelligenciáját, hogy látja-e a képet, amit küldenek neki, amire automatikus üzenetet kaptak arról, hogy a Snapchat nem látja a képeket.

Ehhez képest, amikor küldtek egy fotót a botnak, az simán visszaírta, hogy szép smile-t rajzoltak, vagy finomnak tűnik a kávé, majd amikor számonkérték, hogy azt mondta ezelőtt, hogy nem látja a képeket, a bot letagadta, hogy látta volna a képet és arra hivatkozott, hogy csak a képzeletét használta azzal kapcsolatban, hogy mi lehetett a képen. És hogy ez mennyire igaz? A Metropol videójában ezt is letesztelték:

Nem csak a hazai felhasználók panaszkodnak rá

Egy felhasználó „rémisztőnek” nevezte a Snapchat chatbotját, mivel az először azt mondta, hogy nem tudja hol lakik a lány, azonban később a chatbot felfedte a valódi lakhelyét.

A Snapchat a CNN-nek elmondta, hogy a közösségi visszajelzések alapján továbbra is fejlesztik a Snapchat My AI-t, és azon dolgoznak, hogy több védelmet tudjanak nyújtani a felhasználók biztonsága érdekében. A cég azt is elmondta, hogy a felhasználóknak nem kötelező interakcióba lépniük a My AI-vel, ha nem akarnak, ami azért érdekes, mert így úgy hangzik, mintha "mosnák kezeiket" az ügyben és a felhasználó döntésére bíznák, hogy kiszivároghatnak-e az adataik vagy sem.

Egyébként pedig a My AI-t azonban nem lehet eltávolítani, hacsak a felhasználó nem fizet elő a havi prémium szolgáltatására, a Snapchat+-ra. Egyes tinédzserek azt mondják, hogy úgy döntöttek, hogy kifizetik a 3,99 dolláros Snapchat+ díjat, hogy kikapcsolják a chatbotot, mivel az alkalmazást szeretik, de a Snapchat új funkciójától már félnek.