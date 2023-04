"A lelkemnek mindenképpen jót tett" – elcsukló hangon ünnepelt az éjszaka magyar hőse

A magyar válogatott két harmad után már 3-0-ra vezetett többek között Huszák Alexandra duplájával, a záró harmadban viszont szorossá tudta tenni az összecsapást a rivális. Huszák (2 gól, 1 gólpassz) és Kiss-Simon Franciska (3 assziszt) egyaránt három ponttal zárt, Németh Anikó 32 lövést védett.

Huszák Alexandra Fotó: Barry McCluskey/Magyar Jégkorong

A meccs hőse, Huszák Alexandra elárulta, nagyon jót tett a lelkének a diadal:

– Ez az én szívemnek is jól esett, hogy így tudtam visszatérni. A lelkemnek mindenképpen jót tett. Hálás vagyok az orvosoknak, a fiziósoknak, a gyógytornászoknak, mindenkinek, aki kicsit is hozzátett ahhoz, hogy itt lehetek. Mindenki nagyon örül ennek a győzelemnek, jól kezdtük a vb-t, de a csapatban ennél több van. Az egész csapat nevében szeretném megköszönni, hogy ennyien kilátogattak a mérkőzésünkre. Kicsit olyan érzésünk volt itt, egy másik földrészen, mintha amúgy otthon játszottunk volna, hiszen végig zúgott a Ria, ria, Hungária!

Pat Cortina szövetségi kapitány a győzelem után elárulta, a következő meccsen, a szombati, Svédország elleni mérkőzésen nehezebb dolgunk lesz.

– Segített a jó kezdés, de a meccs hatvan percig tart. Keményen dolgoztunk, bár nem mindig játszottunk okosan. A speciális egységeink jól működtek, nem kaptunk gólt kettős hátrányban, lőttünk két emberelőnyös gólt, igaz, a franciák is szereztek egyet. Tetszett, ahogy reagáltunk, amikor az ellenfél feljött 3-2-re. Újra elkezdtünk játszani, mert addig ráültünk a vezetésre, de aztán volt néhány jó cserénk. Arra gondoltam, hogy semmi sem változott, megpróbáltam visszahozni a fókuszt, és sikerült is. A korong magától nem megy be a kapuba, nekünk kell jó döntéseket hoznunk, hogy gólt szerezzünk. A svédek elleni nehezebb lehet a dolgunk, ám mi is jobbak lehetünk szombaton, sőt, jobbnak is kell lennünk. Sokszor nem vigyáztunk a korongra, ezen változtatnunk kell, illetve azon is, ha elveszítjük a korongot, akkor ne álljunk meg, hanem korcsolyázzunk vissza.

Pat Cortina Fotó: Barry McCluskey/Magyar Jégkorong

A csoport állása: 1. Finnország 3 pont/1 mérkőzés (14-1), 2. Németország 3/1 (6-2), 3. MAGYARORSZÁG 3/1 (4-2), 4. Svédország 0/1 (2-6), 5. Franciaország 0/2 (3-18)

A magyar válogatott további vb-programja (közép-európai idő szerint): szombat, 17.00: Magyarország-Svédország hétfő, 17.00: Magyarország-Finnország kedd, 17.00: Magyarország-Németország

A legjobb zenék mellett a nap 24 órájában az Origo Sport Live kiemelten foglalkozik a magyar női jégkorong válogatottal!