Ezt a kis időt már féllábon is kibírod! - ekkor köszönt be az igazi nyárias idő

Eső, hűvös idő, front, front hátán. Nos, már látszik a vége. Bár csütörtökön és pénteken még pocsék lesz az időjárás, a hétvégétől beköszönt a kellemes 23, egyes előrejelzések szerint 26-27 fokos időjárás. Ugyanakkor záporokra, zivatarokra a jövő héten is számíthatunk.

Fotó: Czinege-Melinda / Hajdu Bihar

Szabadtéri programokat szerveznél a hétvégére? Nos, akár ezt is megteheted, hiszen a koponyeg.hu számításai szerint szombaton és vasárnap már napsütésben is lesz részünk és a csúcshőmérséklet 23 fok körül várható. A jövő héten pedig már akár 25 fokot is mérhetünk, igaz záporok és zivatarok tarkíthatják majd a napokat. Ugyanakkor az idokep.hu előrejelzése szerint szombattól már tartósan 26-28 fokban lehet részünk, amely az elmúlt napokhoz képest már-már nyárias időjárás. A portál 30 napos előrejelzésében szerencsére nem látszik kedvezőtlen változás, így reménykedhetünk benne, hogy tartósan marad a 25-27 fok körüli időjárás, amely a hónap vége felé még melegebb lehet.