Mi jöhet még? Durva előrejelzést adtak ki az időjárásra

Bár szerda délelőtt az ország néhány pontján ki fog sütni a nap, ne dőljünk be neki, nem marad velünk sokáig. Délutánra már országszerte alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A legdurvább helyzet a Duna-Tisza-közén várható, ahol jégeső is kialakulhat.

Szerdán is velünk marad a viharos időjárás /Fotó: Shutterstock

A párás idő is marad továbbra is, ugyanis a nedves, viharos időjárás ellenére 15-20 foknál kevesebbet nem fognak mutatni a hőmérők napközben. Délutánra azonban már megerősödik az északnyugati szél is, úgyhogy minden szomorú légköri csapás keseríteni fogja a szerdai napunkat.

A Köpönyeg.hu beszámolója szerint ráadásul kettős fronthatás is terheli a szervezetünket, a melegfrontra érzékenyekre stresszt gyakorolhat az időjárás. A hidegfrontra érzékenyeknél pedig a görcsös panaszok fokozódhatnak, egyre erősödő fejfájással.