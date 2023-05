Ennyi volt a szép idő: kiadták a riasztást

Hamarosan véget ér a hétvégén tapasztalt kora nyárias időjárás, és zivatarok, felhőszakadás várható estig több megyében is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki a mai napra a zivatarok miatt, melyek nagyobb eséllyel délen és nyugaton várhatók. A keleti, északkeleti szél időnként megélénkülhet, zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: met.hu

Kedden is lehet elszórtan zápor, zivatar. Késő délutántól északnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet, és vele együtt az ország északi, északnyugati részén a csapadékhajlam is. Erre a napra és még szerdára is riasztás van érvényben a zivatarok miatt. A légmozgás általában mérsékelt lesz, zivatarok környezetében egy-egy erős, akár viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet ennek ellenére 25 és 30 fok között valószínű.

Fotó: met.hu

Szerdán gyakran lesz gomolyfelhős az ég, és szórványosan alakul ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megerősödik. 21-26 fok közé gyengül a nappali felmelegedés - írja a Köpönyeg.