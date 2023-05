Elképesztő életet szánt a sors Hajninak, aki nemrég még az életéért küzdött

Kevesen vagyunk annyira céltudatosak, mint a 45 éves Vörös Hajni, aki miután megtudta, hogy primer progresszív sclerosis multiplexes beteg, egészen elképesztő életmódot alakított ki magának.

– A bal lábamon vettem észre először, hogy nehezebben mozog, nem úgy engedelmeskedik, ahogy kell. Olyan érzés volt, mintha be lett volna fáslizva, egy idő után elfáradt és nem tudtam úgy használni, ahogy kellene, nem tudtam lépni vele – árulta el a Borsnak Hajni.

– Ez 2008-ban kezdődött, akkor orvostól orvosig jártam, nem találtak semmit és a vége az lett, hogy elküldtek pszichiáterhez. Bár sejtettem, hogy nem ő jelenti majd a megoldást, végül rászántam magam, hogy elmenjek.

– folytatta Hajni, akinek hosszas keresés után végül a nyaki gerincében találtak egy gócot.

Egy ilyen típusú betegség nagyban megnehezíti a mindennapi életet. Hajnit azonban olyan hihetetlenül elszánttá tette, ami sokak számára példaértékű.

– A betegségem előtt nem voltam ennyire céltudatos, de utána különösen azzá váltam. Igyekeztem megtenni, amit csak lehet. Amit én a fejembe vettem, azt mind véghez vittem.

– hangsúlyozta Hajni, aki betegsége kezdetén mankósan felment a szigligeti várba és több kilátóba. Több elképesztő dolog mellett például letette a jogosítványt, valamint girokopterezett és siklóernyőzött is.

– Szerencsére mindig állt mellettem valaki. Ez adott lendületet, hogy úgy álljak a betegséghez. Nem volt betegségtudatom, inkább próbáltam túlélni és élni. Próbáltam úgy élni, mint a normális emberek, csak nem mindig sikerült. Nem mindig tudtam megvalósítani, azt, amit szerettem volna. 1 évvel ezelőtt annyira rossz állapotban voltam, hogy fogni sem tudtam, úgy etettek. A 2 hét rehabilitáció nagyon sokat segített és 2 hónap után már ment a kötés is. Bár ez nem a klasszikus kötés kötőtűvel, ennél a fonalnál csak a két kezemet kell használnom eszköz nélkül.

Hajni a fizikai korlátok legyőzésében ugyan előfordul, hogy segítségre szorul, mindez azonban nem rettenti el attól, hogy teljes életet éljen. Párjával, akit betegsége kezdetén ismert meg 9 éve boldog párkapcsolatban él.

Hajni emellett egy vállalkozást is vezet, melynek neve Hanka Kötödéje.

– Az egész úgy kezdődött, hogy megláttam egy ajtódíszt, ami pufi fonállal volt készítve. Én is elkészítettem egyet, de sok fonalat vettem, ami így megmaradt, és a többi kreatív maradékkal együtt az unokahúgomnak adtam. Amikor megtalálta a dobozban átjött hozzám, hogy szeretne belőle kötni magának valamit. Közösen megnéztük a Youtube-on, hogy hogyan kell vele dolgozni. Engem is elkezdett érdekelni a kötés, így én is kipróbáltam. Különféle Youtube videókkal képeztem magam tovább. Ennek nagyjából 10 hónapja.

Azóta sikeressé vált vállalkozásban többek között a saját tervezésű kapucnis mellényt, az abból átalakított galléros mellényt, kardigánt, különféle takarókat, párnahuzatot, sapkát, sálat, fejpántot, lábszármelegítőt lehet tőle rendelni.

– A poncsó, babazsák és fürdőköntös lesz majd a következő projekt.

– árulta el Hajni, akinek annyi rendelése van jelenleg, hogy szeptemberig be van táblázva.

Hajni most cérnabeültetésre készül, mert nagyon biztatókat hallott róla. Ezt szeretné most megvalósítani, ezért gyűjtésbe kezdett. Az első kezelésére várhatóan június elején megy majd. Emellett szeretné továbbfejleszteni és bővíteni vállalkozását.

