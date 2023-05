A sármos és menő TikTok doki: már negyedmillió követője van

Manapság nem a legnépszerűbb szakmák közé tartoznak az orvostudománnyal kapcsolatos hivatások. Többek között ennek népszerűsítéséért kezdett el tartalmat gyártani a szakember az orvoslásról, egészségügyi kérdésekről is.

– Érdekelt az emberi test működése, az, hogy hogyan tud egy ilyen bonyolult rendszer működni, miért alakulnak ki betegségek, hogyan tudjuk azokat gyógyítani. Egyfelől a tudás megszerzése motivált, másfelől pedig az, hogy segítsek az embereknek, ha már többet tudok erről a területről, így hasznosítva azt a tudást, amit megszerzek – kezdte dr. Kulja András sebész rezidens a hot! magazinnak.

„A feleségem sokat segített az elején”

Sebészi főállása mellett az egyik nagy videómegosztó portálon készít olyan tartalmakat, amivel a fő célja az, hogy kicsit közelebb hozza a különböző generációkat a szakmájához, és bemutassa annak szépségeit.

– A betegedukáció miatt kezdtem el a tartalomgyártást. Pszichiátriáról váltottam sebészetre, akkor jöttem rá, hogy ez mennyire fontos terület és a betegek mennyire igénylik az információt. Nagyon örülök azoknak a visszajelzéseknek, amelyekben arról írnak, hogy ápolói irányba szeretnének továbbtanulni, vagy az, hogy a videóim pluszmotiváció volt nekik, hogy az egészségügyi pályát választották – tette hozzá a szakember.

Ha valaki egy addig ismeretlen területen kezd el tevékenykedni, akkor akarva-akaratlanul lesznek kezdeti nehézségek, amelyekkel meg kellett küzdenie a szakembernek.

– Legfontosabb tapasztalatom az volt, hogy az orvosi egyetem alatt az ember alapszókincsévé válnak a latin szavak és az orvosi kifejezések. Néha észre sem vesszük, hogy ezeket használjuk, mert természetesnek gondoljuk, miközben a laikusok számára nem érthető. A feleségem sokat segített az elején, akinek egyébként közgazdász a végzettsége, és mindig jelezte, ha valami olyat mondok, amit nem mindenki ért – tette hozzá nevetve a tartalomgyártó.

„Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egészségesek vagyunk”

Számos olyan betegség, egészségügyi probléma vagy kérdés van, amelyek közvetlenül érintik az embereket, így egyértelműen ezek azok a témakörök, amelyek leginkább érdeklik a nézőket.

– Vannak olyan témák, amelyeket már feldolgoztam a videóimban: ilyen például a cukorbetegség, vagy az, hogy mik is a daganatok. Úgy látom, hogy sajnos ez utóbbival kapcsolatban is sok a tévhit a lakosság körében. A tartalomgyártás során motivál, hogy ezeket a téves információkat eloszlassam, mert ha valakit megtévesztenek, annak súlyos következményei lehetnek. Sokan ezek miatt késleltetik az orvosi vizsgálatot, vagy mire orvoshoz kerülnek, már sokkal rosszabb a helyzetük. Emellett vannak olyan témák, amelyek nagyon is érintik a lakosságunkat. Ilyenek az életmódbeli kérdések is. Sajnos még nem vagyunk elég tudatosak ebben. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egészségesek vagyunk. A szűrővizsgálatokkal kapcsolatos bizalom növelését is feladatomnak tartom. Sokan nem mernek elmenni vizsgálatra, mert félnek attól, hogy mi derül ki, pont ezért kellenek a feltárások. Bátorítani kell őket a részvételre, hiszen éppen az a lényege a szűréseknek, hogy ha bármilyen betegségünk van, azt időben észrevegyék a szakemberek és mielőbb megkezdhessék a kezelést. Fontos, hogy a jól kezelhető szakaszában szűrjük ki a daganatokat, betegségeket, mert ezzel életeket menthetünk – tette hozzá András.