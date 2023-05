Mondd meg a csillagjegyed, eláruljuk, milyen hobbira vágysz! – 2. rész

A rohanó mindennapokban gyakran megfeledkezünk magunkról, és arról, hogy valójában mivel tudjuk a legjobban lekötni magunkat a szürke hétköznapok alatt. Sokaknak ugyanakkor nem könnyű megtalálni a legideálisabb kikapcsolódási lehetőséget. A Life.hu összeszedte, melyek azok sportolási és szellemi tevékenységek, amik a leginkább jellemzőek lehetnek ránk a csillagjegyünk alapján.

Csillagjegyed elárulja, mivel töltöd legszívesebben az idődet Fotó: Shutterstock

Ezt a hobbit válaszd a horoszkópod alapján!

A Kos jegyűek rendkívül energikusak, így nem meglepő, hogy odavannak az aktív tevékenységekért. Számukra ideális választás lehet a kerékpározás, a futás, de az extrémebb sportokat is kedvelik. Mivel imádnak pörögni, ezért élnek-halnak egy jó buliért is, de vásárolgatni is nagyon szeretnek.

A Bikák sokat gondolnak a hasukra, ezért bátran kijelenthetjük, hogy nem áll távol tőlük a gasztronómia, legyen szó sütésről, főzésről, kóstolásról – mindamellett a kertészkedés is jól illik hozzájuk, ellentétben a sportokkal, amelyekért valahogy nem lelkesednek.

Az Ikrek jegyének szülöttei nem szeretik az egyedüllétet, ezért imádnak társaságba járni. Számukra remek időtöltés egy házibuli, vagy bármilyen szabadidős tevékenység. Ha néha mégis egyedüllétre vágynak, akkor szívesen filmeznek, olvasnak. Sportok terén a teniszben, krikettben és a jógában lelik leginkább örömüket.

A Rákok túlnyomórészt otthoncentrikusak, így érhető, hogy gondolataik leginkább a család körül forognak. Ugyanakkor szívesen járnak vásárolgatni, de a sportot se mellőzik életükből, leginkább a vízisportok állnak a szívükhöz közel.

Az Oroszlán, ha teheti, a szabadidejében edzőtermekbe jár, vagy épp táncolni. Érdekesség, hogy színészet se áll távol tőle, hiszen ezáltal könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, emellett a különféle kreatív hobbik is örömmel töltik el, mint amilyen a rajz vagy a festészet.

A Szűz, ha lehetősége nyílik rá, inkább csendben meghúzódik, nem szereti a csapatjátékokat. Közel állnak hozzá a különféle kézműves foglalkozások, például a varrás, a hímzés. A sportok terén a jóga, a séta és a kerékpározás az, ami leginkább passzlhat.

Ha szeretnéd tudni, mi a legideálisabb időtöltés a többi csillagjegy számára, akkor kattints ide!