Már csak órák vannak hátra, minden, amit tudni kell az adóbevallásról

Az államtitkár felhívta a figyelmet: az szja csökkentésére többféle kedvezményt is igénybe lehet venni. A kormány adópolitikájának egyik pillére, hogy tovább kell csökkenteni az adminisztrációt és folytatni az adócsökkentést. Ma már 5,2 millió embernek van elektronikus tárhelye, ami jelentősen megkönnyíti az adóbevallással kapcsolatos állampolgári teendőket.

Az államtitkár úgy fogalmazott: hétfőig lehet átnézni, kiegészíteni, módosítani, vagy elfogadni az adóhivatal által készített szja-bevallási tervezetet. Az adózó, aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit - kivéve az áfás magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat, és az őstermelőket - annak május 22-ével automatikusan bevallássá válik a tervezete.

Fotó: Koszticsák Szilárd



Hangsúlyozta, hogy az elektronikus tárhellyel nem rendelkező adózók, akik kérték az szja-bevallási tervezetük postázását, május elejéig kapták meg azt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV). Akiknek visszajár a befizetett adóból, vagy akiknek a bevallási tervezetben fizetendő adó szerepel és részletfizetést kérne, a bevallási tervezethez mellékelt személyre szabott kiegészítő nyilatkozatot is ki kell kitöltenie és vissza kell küldenie az adóhatóságnak május 22-ig.

Az szja befizetésekor az adóazonosító jelet vagy adószámot az átutalás vagy csekk "közlemény" rovatában mindig fel kell tüntetni, e nélkül ugyanis a NAV a befizetett összeget csak késve tudja a befizetőhöz kapcsolni - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Kiemelte, az öngondoskodási megtakarítási formák kapcsán személyi jövedelemadó csökkentésére többféle kedvezményt lehet érvényesíteni, jellemzően a befizetés húsz százalékát lehet visszaigényelni. Ugyanakkor még mindig jelentős számban vannak olyanok, akik rendelkeznek ilyen típusú megtakarítással, mégsem veszik igénybe az adójóváírást.

A nyugdíjcélú öngondoskodási formák, illetve az önsegélyező és egészségpénztárak ugyan nem csökkentik az összevont adóalap adóját, tehát az szja-t mindenképp be kell fizetni év közben, ám az adóbevallásban visszaigényelhető ennek egy része, amit aztán a megtakarítási számlán írnak jóvá - magyarázta Tállai András.

Öngondoskodással kapcsolatos megtakarítással évente maximum 280 ezer forint igényelhető vissza az szja-ból, ehhez az összeghez viszont több megtakarítási formát kell kombinálni: például egy nyugdíjbiztosítást egy önkéntes egészségpénztárral - ismertette Tállai András.

Példaként említette: a nyugdíjbiztosítási (maximum 130 ezer forint adó-visszatérítés), az önkéntes nyugdíjpénztári, az önsegélyező és egészségpénztári (együttesen maximum 150 ezer forint adó-visszatérítés), valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára (maximum 100 ezer forint adó-visszatérítés) befizetett összeg után vehető igénybe az adó-visszatérítés. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a nyugdíjbiztosító, illetve a nyugdíj-előtakarékossági számlát vezető pénzintézet a kiadott igazolásról adatot szolgáltat a NAV-nak, így az elkészített bevallási tervezet az adatszolgáltatás alapján a rendelkező nyilatkozatokat is tartalmazza.

A civil szervezeteknek, a vallási közösségeknek és a Nemzeti Tehetség Programnak felajánlható 1+1 százalékokról szóló rendelkező nyilatkozat is a NAV eSZJA-felületén adható be legegyszerűbben hétfő éjfélig - mondta.

A NAV 5,5 millió szja-bevallási tervezetet készített el, amelyből több mint ötmillió bevallás érkezett tavaly. Közülük 4,5 millió magánszemély, mintegy 480 ezer egyéni vállalkozó, csaknem 17 ezer áfás magánszemély, és négyezer őstermelő - tudatta az államtitkár.

Hangsúlyozta: Magyarország élen jár a gazdaságfehérítésben, a kormány számos online intézkedése vált példaértékű modellé világszerte. Így az adóbevallások automatikus elkészítése nemcsak segíti a gazdaság átlátható működését, de számtalan adózó életét könnyíti meg.

Kifejtette, az Európai Uniós tagországok közül Magyarországon a harmadik legalacsonyabb az szja kulcsa. A sokrétű családtámogatási rendszer része például a családi adókedvezmény, az első házasok kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok szja-kedvezménye, a 25-30 év közötti, 30 éves korukig gyermeket vállaló nők kedvezménye, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, illetve a személyi kedvezmény - sorolta Tállai András.

A családi adó- és járulékkedvezményeknek köszönhetően mintegy évi 320-350 milliárd forint marad a családok zsebében. A NAV tavaly előlegként 1,4 millió főnek több mint 611,3 milliárd forint összegben utalt adó-visszatérítést. Az adóbevallások benyújtását követően a gyermeket nevelő magánszemélyek részére pedig további 64,9 milliárd forintot utalt ki.



A 2024-es költségvetés tervezésekor is kiemelt célunk volt, hogy a mostani háborús időkben is megvédjük a családokat, és a családtámogatások legfontosabb elemét: a családi adórendszert

- fogalmazott az államtitkár.